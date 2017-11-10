В РФ расширен перечень спецпродуктов для детей-инвалидов

Москва, , 07:46 — REGNUM В России обновлен перечень специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2018 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

На 2018 год перечень включён 71 специализированный продукт для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями.

В 2016 году такой перечень включал 54 продукта, в 2017 году — 69 продуктов.

Перечень на 2018 год дополнен двумя специализированными продуктами детского диетического лечебного питания для детей до одного года, больных фенилкетонурией, и для детей старше 1 года, больных муковисцидозом.

Напомним, в соответствии с ранее установленными правилами перечень спецпродуктов лечебного питания для детей-инвалидов перечень формируется ежегодно комиссией Минздрава РФ.

При формировании перечня учитываются предложения от субъектов РФ или общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, обращения таких продуктов и защиты прав детей-инвалидов.

Отметим, государственная социальная помощь детям-инвалидам с орфанными заболеваниями оказывается за счёт средств федерального бюджета.

Читайте также: В Москве в разы повысят соцвыплаты малообеспеченным и детям-инвалидам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко заявляла, за последние пять лет число детей-инвалидов в России увеличилось на 10% и достигло 617 тысяч. В 2011 году число детей-инвалидов было 560 тысяч человек. При этом доля детей-инвалидов в общей численности детского населения не изменилась и составляет 2%.

Читайте также: Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на лекарства для детей-инвалидов