Роскомнадзор: закон о киберспорте создают участники рынка

Москва, , 15:18 — REGNUM Компании-участники рынка компьютерных игр и киберспорта решили самостоятельно разработать профильный закон, регламентирующий рынок игр, так как не желают, чтобы за них это сделало государство, сообщил 9 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Оценив проект закона, глава ведомства обратил внимание на то, что документ содержит вполне разумные вещи, уже существующие в законодательном поле других стран:

«Достаточно разумные вещи прописаны, которые существуют в регулировании Китая, Индии и ряда других стран», — прокомментировал текст законопроекта Жаров.

Отметим, что в России киберспорт уже получил признание как официальный вид спорта.

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«Признать и включить в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта — … вид спорта «компьютерный спорт», — сообщается в приказе Минспорта РФ.

Ранее ИА REGNUM писало, что в 2018 году объем рынка киберспорта может вырасти до $120 млрд и перегнать объем киноиндустрии. Об этом заявил на форуме rASIA.com гендиректор группы компаний «Game Show» Алексей Бурдыко.

По его словам, на данный момент объем рынка игровой индустрии в целом составляет $100 млрд.