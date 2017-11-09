Роскомназдор призвал запретить биометрическую идентификацию детей

Москва, , 12:57 — REGNUM Полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков в России предложил глава Роскомнадзора Александр Жаров 9 ноября на конференции «Защита персональных данных».

Жаров сообщил, что уже сегодня некоторые производители устройств настроены серьёзно на внедрение голосовой аутентификации.

«Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — заявил он.

Видимо, такой запрет связан в первую очередь с соображениями безопасности несовершеннолетних.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центральный банк России готовит поправки в закон «О кредитных историях», в которых предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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Также правительство РФ внесло в ГД РФ проект закона, по которому нарушителей ПДД смогут штрафовать на основании фотографий и видеозаписей, присланных другими гражданами, зарегистрированными в ЕСИА, (например, на сайте «Госуслуги»). В этом случае административный протокол не потребуется.