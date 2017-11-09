Сотрудникам полиции доверяют 67% граждан РФ

Москва, , 10:49 — REGNUM У жителей России за последние два года существенно выросло доверие и оценка работы полиции. Так, доля граждан, положительно оценивших работу полиции в своем регионе, достигла исторически рекордных показателей — 46% (почти в два раза, в 2016 году. — 24%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Две трети опрошенных (67%) выразили доверие к сотрудникам полиции своего региона. В 2015—2016 гг. этот показатель составлял 46−47%. Уровень недоверия у сотрудникам полиции снизился до 27%.

Больше всего жители России доверяют сотрудникам дежурной части (71%), участковым инспекторам (70%), инспекторам по делам несовершеннолетних (68%), полиции на транспорте (67%) и сотрудникам патрульно-постовой службы (65%).

Говоря об образе полицейского, граждане заявляют, что страж порядка должен обладать такими качествами, как опрятность (77%), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%).

Согласно опросу, в настоящее время случаи непозволительных действий со стороны сотрудников полиции отмечаются существенно реже, чем в последние годы. Чаще всего граждане вспоминают о грубости (6%).

Не были свидетелями каких-либо нарушений со стороны полицейских 81% опрошенных (в 2009 году — 62%).

У граждан РФ представление о работе органов внутренних дел во многом складывается на основе опыта общения с сотрудниками ГИБДД (за последний год с ними общались 33% опрошенных — с 20% в 2012 г.) и участковыми инспекторами (22% — с 15%).

Опрос проведен 3−5 ноября 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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