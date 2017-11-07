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Опрос: 46% граждан РФ довольны работой полиции

Общество

75% опрошенных обращались в полицию в последние два года

Москва, 7 ноября 2017, 09:20 — REGNUM  В Российской Федерации за последние годы резко возросло число граждан, довольных работой полиции в своем населенном пункте. Об этом сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Так, процент жителей страны, довольных работой сотрудниками правоохранительных органов, вырос до 46% в 2017 году против 36% в 2013 году.

При этом в текущем году недовольство полицейскими высказали только 34% респондентов против 46% в 2013 году и 60% в 2010 году. Затруднились ответить 20% участников опроса.

Кроме того, снизилось число респондентов, которые назвали отношение стражей порядка к гражданам безразличным и формальным (с 42% в 2007 г. до 33% в 2017 г).

Социологи также выяснили, что 75% опрошенных обращались в полицию в последние два года, при этом более 45% граждан остались частично недовольны качеством реакции на их проблему.

Отмечается, что опрос «Левада-Центра» был проведен 20−24 октября среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

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Социологические опросы

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