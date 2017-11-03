Большой этнографический диктант впервые прошел в Казахстане

Астана, , 17:15 — REGNUM Студенты Алма-атинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов приняли участие в большом этнографическом диктанте, сказала 3 ноября консул Генконсульства РФ в Алма-Ате Ирина Переверзева, сообщает ТАСС.

В этом году Казахстан впервые принимает участие в международной просветительской акции.

«Перед началом диктанта ребята посмотрели обращение известных людей России, которые также приняли участие в этой акции», — сказала Переверзева.

Она добавила, что 4 ноября свои знания о народах России также проверят преподаватели вуза.

По словам Переверзевой, задания диктанта не простые, но интересные, они помогут существенно расширить горизонты знаний.

Она выразила надежду на расширение акции в 2018 году:

«Мы уверены, что в будущем году охват проведения диктанта расширится, и к нам присоединятся другие регионы республики».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2017 года в России и странах ближнего зарубежья в преддверии Дня народного единства проходит международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

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Для проведения акции организованно более 2500 площадок в 85 субъектах России и 11 странах ближнего зарубежья. Диктант включает в себя 30 заданий, которые могут принести участнику по одному баллу. Из 30 заданий 20 — федеральных, общих для всех, а 10 носят региональный характер. Наибольшее количество баллов за диктант — 30. Время выполнения 45 минут.

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