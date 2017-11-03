Около тысячи жителей Ленобласти написали этнографический диктант

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Порядка одной тысячи жителей Ленинградской области приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» накануне Дня народного единства. В прошлом году в аналогичной акции приняло участие лишь 388 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе областного правительства.

По сравнению с прошлым годом, в Ленобласти возросло не только число участников акции, но и количество площадок, где все желающие могли испытать свои знания в этнографиии. Так, если в 2016 году в области работало только 7 площадок, то в этом году их было уже 24.

Вместе с жителями региона диктант написал художник, член Союза художников России Василий Коноплев, а также заместитель главы представительства Дагестана в Санкт-Петербурге по Ленинградской области Магомед Омаракаев.

«Я рад, что принял участие в такой нужной просветительской акции. Поздравляю всех, кто сегодня вместе со мной писал этнодиктант в Доме дружбы. Приятно, что были вопросы, связанные с Дагестаном. Мне на них отвечать было легко. Ну, а другие, думаю, больше узнали о моей исторической родине», — цитирует Омаракаева пресс-служба Дома дружбы Ленобласти.

Международная просветительская акция проводилась для оценки уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах России. За 45 минут участникам этнодиктанта необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 — одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Максимум можно было набрать 30 баллов, по баллу за каждый правильный ответ.

«Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Как отметил руководитель Чувашской общины Ленобласти Валериан Гаврилов, принявший участи в акции, были и легкие вопросы, и такие, которые заставили задуматься. Однако это хорошо, уверен он, поскольку означает, что следует расширять свои познания о традициях, обычаях и культуре других народов, живущих в Ленинградской области и России.

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на площадках и сразу узнать итоги написания диктанта, в онлайн-режиме работали интернет-площадки.

Проверка бланков с ответами на этнографические вопросы у организаторов займет чуть больше месяца. Итоги всероссийской акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря. По итогам диктанта будут проанализированы основные ошибки. Их учтут при корректировке учебных программ по этнографии.

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Большой этнографический диктант прошел более чем на 2400 площадках в России и странах СНГ. Среди стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.

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