Сирийские беженцы не получают гумпомощь из-за базы США

Дамаск, , 09:24 — REGNUM Военная база в Эт-Танфе, которую незаконно развернули США, мешает доставлять гуманитарную помощь десяткам тысяч сирийских беженцев. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что военные США запрещают местным жителям приближаться к базе ближе, чем на 55 км.

Таким образом, отмечают в Центре, десятки тысяч сирийских беженцев, которые находятся в расположенном рядом с базой палаточном лагере «Эр-Рукбан», лишены возможности получения гумпомощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны России неоднократно указывало на то, что лагерь беженцев «Эр-Рукбан» фактически выполняет роль «живого щита» для базы США в Эт-Танфе. Вашингтон в ответ утверждает, что войска США находятся на территории Сирии для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не обращает никакого внимания на многократные требования Дамаска убраться с территории Сирии.

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