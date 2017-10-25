Минобороны: США блокируют создание гуманитарного коридора в лагерь «Рукбан»

Москва, , 20:08 — REGNUM США и прикрываемые ими отряды боевиков не дают законным сирийским властям организовать доставку гуманитарных грузов беженцам лагеря «Рукбан» в провинции Хомс, сообщает 25 октября российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В пресс-релизе Центра сообщается, что контролирующие эту зону американские войска и находящиеся под их прикрытием незаконные вооружённые формирования не только пресекают попытки доставить в лагерь беженцев «Рукбан» гуманитарные грузы, но и препятствуют организации безопасного коридора для людей, желающих выйти из лагеря и вернуться в свои дома.

«Гуманитарная ситуация в лагере беженцев «Рукбан» (провинция Хомс, 18 км южнее населённого пункта Эт-Танф), находящемся внутри зоны, контролируемой группировкой США, ухудшается. Здесь продолжается распространение наркотиков, агитация и вербовка людей в террористические организации», — указано в пресс-релизе Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Более того, командование находящейся в этой зоне группировки вооружённых сил США до сих пор не обеспечивает доступа в лагерь «Рукбан» сотрудникам международных гуманитарных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России неоднократно указывало на то, что лагерь беженцев «Рукбан» фактически выполняет роль «живого щита» для базы США Эт-Танф и обучаемых на этой базе боевиков.

Вашингтон в ответ утверждает, что войска США находятся на территории Сирии для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не обращает никакого внимания на многократные требования сирийского правительства убраться с территории Сирийской Арабской Республики.

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