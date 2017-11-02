В Москве предлагают вернуться к программе обмена квартир для инвалидов

Москва, , 16:42 — REGNUM Необходимо увеличить выплаты на санаторно-курортное лечение для людей с ограниченными возможностями здоровья, считает председатель совета Московской городской ассоциации детей-инвалидов Юлия Камал. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября, по федеральному закону 181 «О социальной поддержке инвалидов Российской федерации», раз в год люди с ОВЗ должны выезжать на специализированный отдых, однако в действительности они по нескольку лет стоят в очереди за путёвкой. Кроме того, эта услуга оплачивается по федеральной программе в размере 1170 рублей на человека в сутки, и многие санатории отказываются предоставлять места по такой низкой стоимости.

Отметим, на прошедшем 1 ноября заседании Мосгордумы в научно-практическом центре детской психоневрологии был поставлен вопрос об обеспечении детей-инвалидов санаторно-курортным лечением. Данная программа закреплена на федеральном уровне, и деньги на услугу выделяются из федерального бюджета. Средства поступают в регионы через Министерство труда из расчёта 1170 рублей на человека в сутки, чего в реальности недостаточно.

«Эта цифра очень мала. На такие деньги сейчас ни одна приличная площадка санаторно-курортного лечения, особенно в высокий сезон, предоставлять услуги не хочет. Москва с 2009 года приняла на себя федеральные полномочия, но средства, субвенция выделяется из федерального бюджета. Москва к этим деньгам ещё добавляет свои деньги, но всё равно санаторно-курортное лечение находится в достаточно плачевном состоянии именно потому, что цена закупки 1170 рублей в сутки на одного. К сожалению, санатории, которые тоже вынуждены выживать в летний сезон, вынуждены продавать это по коммерческим ценам. С этим сложности связаны с санаторно-курортным лечением, а не с тем, что Москва чего-то недодаёт. Это федеральная гарантия», — подчеркнула Юлия Камал.

Также родители детей-инвалидов I группы заинтересованы в том, чтобы выплаты по уходу за ребёнком производили и после достижения им 23 лет. Инвалиды I группы — это самая тяжёлая категория, приобретённая с детства, и родители, продолжая ухаживать за детьми, нуждаются в дополнительной поддержке.

«Многое город даёт, но то, чего нет и то, в чём родители очень заинтересованы, это чтобы выплата по уходу была продлена и после 23 лет для инвалидов I группы, для самых тяжёлых, инвалидов с детства, потому что родители продолжают за ними ухаживать, родители не молодеют, нуждаются в поддержке. Это основная потребность», — считает Юлия Камал.

На заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям 1 ноября также поднимался вопрос об обеспечении города средствами безбарьерной среды. По словам руководителя департамента труда и социальной защиты города Москвы Татьяны Поляковой, в городе продолжается работа по приспособлению городской среды для инвалидов.

«Совместно с департаментом капремонта мы сформировали список по установке подъёмных платформ в жилых домах. Ежегодно в него включалось порядка 100 платформ в год, в 2018 году их будет установлено более 200. Взятые обязательства будут выполнены в срок», — отметила Татьяна Полякова.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявила Юлия Камал, в Москве есть подъезды, которые технически невозможно оборудовать для маломобильных граждан. Конструкция лестниц не позволяет приспособить подъезд к подъёмным спускам. В данном случае было бы справедливо предложить инвалидам, собственникам квартир, обменять своё жильё на другую квартиру, где всё необходимое оборудование будет предусмотрено. Такая программа договора мены уже действовала ранее, но не получила широкого распространения. О её действии в данный момент нет информации, так как наладить диалог с соответствующим департаментом не удаётся.

«Мы считает, что в городе должна действовать программа договора мены, когда жильё инвалида, которое находилось у него в собственности, менялось на другую собственность, но уже оборудованное на первом этаже, с широкими проёмами. К сожалению, с департаментом городского имущества мы не можем пока найти общий язык для того, чтобы конструктивно работать, и это предмет нашей постоянной озабоченности. Потому что если подъезд нельзя оборудовать, а человек всё равно должен иметь возможность выходить из дома, то если эта квартира в собственности, и он сдаёт её государству и получает оборудованное жильё, это был бы выход из положения», — заключила Юлия Камал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что инфраструктура города плохо приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мосгордумы одобрили увеличение субсидий городского бюджета на малообеспеченные категории граждан, а также выплат на родителей детей-инвалидов. Согласно одобренному проекту бюджета Москвы на 2018−2020 годы выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами до 23 лет, будут повышены в 2 раза. Также на 50% увеличились выплаты на родителей инвалидов I и II группы, которые ранее получали 6 тысяч на несовершеннолетних детей.

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