В Москве увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

Москва, , 13:42 — REGNUM Социальные выплаты на детей будут увеличены, заявил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября сообщили в пресс-службе Мосгордумы. Так, в рамках обсуждения в столичном парламенте проекта закона города Москвы «О бюджете Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» особое внимание было решено уделить социальной сфере.

«Планируется в 5 раз — до 10 тысяч рублей — повысить размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям на детей до 3 лет. Сейчас выплаты составляют 2 тысячи рублей на ребенка до 1,5 лет и 3 тысячи рублей с 1,5 до 3 лет. Также будет увеличен размер ежемесячного пособия одиноким матерям с детьми до 15 000 руб. Кроме этого, рассматривается возможность увеличения компенсаций и выплат для остальных категорий минимум в два раза», — сообщил Шапошников.

Добавим, на состоявшемся ранее в Мосгордуме круглом столе «О развитии городских мер социальной поддержки семей с детьми» представители родительской общественности столицы обратились к депутатам с просьбой о значительном увеличении социальных выплат и пособий по уходу за детьми. Со стороны депутатов столичного парламента инициатива была одобрена.

«Наша организация провела опрос москвичей, в котором приняли участие 132 472 семьи. 97% респондентов говорят о том, что «детские» пособия нужно увеличивать и что они являются одной из самых действенных государственных мер поддержки семей с детьми. Размер пособий не менялся с 2007 года. Всего таких пособий и выплат в городе около 30, и они должны быть увеличены как минимум в два раза», — отметила председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

Прозвучавшие предложения поддержала представитель московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства Ева Стюарт. Она также сообщила, что в ассоциации провели опрос родителей на тему повышения пособия по уходу за ребенком-инвалидом. В нем приняли участие 8 тысяч человек.

«Зачастую 6 тысяч рублей являются единственным финансовым источником существования для мамы ребенка-инвалида. 83% респондентов согласились, что увеличение должно быть минимум на 50%. Необходимо сохранить пособие и выплату по уходу за инвалидом первой группы и после достижения им 23 лет. Первая группа — самая тяжёлая. 23 года исполнилось, а ребенок остаётся ребенком. Возраст для таких детей — инвалидов детства, к сожалению, весьма условен. Еще одно пожелание касается единовременной выплаты на школьную форму для детей-инвалидов, которые ходят в образовательные учреждения», — отметила Стюарт.

Министр Правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян отметил, что сегодня ведутся расчёты исходя из возможностей бюджета, с тем чтобы увеличить пособия и выплаты в два-три-четыре раза.

«И все это в рамках бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, который внесен на рассмотрение Мосгордумы. Москва развивается, но при этом цены растут и реальные доходы жителей снижаются», — добавил он.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев («Единая Россия») добавил, что в Госдуму РФ были направлены предложения по совершенствованию законодательства, с тем чтобы нормы, которые в Москве показали свою эффективность, стали федеральными.

«В частности, выплаты неработающим родителям детей-инвалидов. А также предложение о том, что труд матерей, воспитывающих много детей или особых детей, засчитывался как трудовая деятельность с соответствующей оплатой и с соответствующим учётом стажа», — подчеркнул Антонцев.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно новому распоряжению правительства РФ от 6 октября №2184-р, субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячных выплат нуждающимся семьям при появлении третьего или последующих детей будут увеличены на 526,3 млн рублей. Субсидии получат 25 регионов РФ, где отмечается увеличение числа многодетных семей. Москва в данный список не попала, несмотря на то, что за 2016 и 2017 годы в столице значительно увеличилось количество семей с тремя и более детьми.

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