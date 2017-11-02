Глава СКР отстранил ряд следователей по делу о ДТП в Югре

Москва, , 12:02 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей троих подчиненных. Решение было принято в связи с многочисленными жалобами, сопровождающими расследование дела об аварии пассажирского автобуса в ХМАО, сообщила 2 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

От работы временно отстранены руководитель четвертого следственного управления (дислокация — в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР Руслан Ибиев, его заместитель Дмитрий Корешников, а также руководитель следственного управления СКР по Югре Анвар Ахмедзянов.

Отмечено, что СКР продолжает расследование дела несмотря на то, что причастные к трагедии лица установлены, а дело рассматривается по существу в суде.

Петренко добавила, что резонансное дело о ДТП в Югре — не единственное, расследование которого сопровождается критикой. Так, в СМИ выходят публикации об аварии с участием сотрудника ГИБДД, сбившего на автомобиле 15-летнего подростка.

Бастрыкин поручил проверить действия следователей, занимавшихся указанными делами. Названные сотрудники ведомства отстранены от работы до завершения служебных проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись грузовой тягач с полуприцепом и автобус, в котором находились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк». Погибли 12 человек, включая 10 детей. Еще 13 человек получили тяжелые травмы.

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