Дело о гибели детей в Югре дошло до суда

Ханты-Мансийск, , 11:25 — REGNUM В Югре отправлено в Ханты-Мансийский районный суд уголовное дело о рагическом ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Манскийск, произошедшего в декабре 2016 года. Утверждено обвинительное заключение по факту гибели 12 человек против Раиля Саитханова, Александра Сидорука, Марата Зайнуллина и Ирины Тарасовой в зависимости от роли и степени участия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, 4 декабря 2016 года на 926 км автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Саитханов, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, на котором находился крупногабаритный груз, на полосе, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автобусом под управлением Зайнуллина. После столкновения траектория движения автобуса изменилась, что повлекло выезд его на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем. В результате происшествия погибло 12 человек, из них 10 несовершеннолетних, а 13 лицам причинен тяжкий вред здоровью.

Сидорук и Зайнуллин, предоставившие услуги по перевозке детей, использовали для этого автобус с ненадлежащим техническим состоянием — не работал спидометр, на заднюю ось автобуса были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не были работоспособны ремни безопасности.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» Тарасова, воспитанники которой находились в автобусе, не обеспечила подготовку необходимых документов и выполнение действий, обязательных при перевозке групп детей.

В отношении обвиняемых Саитханова, Сидорука и Зайнуллина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Тарасова находится под домашним арестом.

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