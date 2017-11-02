«Чёрное небо» и мэр в режиме офлайн – главное в Красноярском крае

Красноярск, , 10:43 — REGNUM События Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Неблагоприятные метеоусловия

В Красноярске ввели режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в Красноярске в течение двух суток (с 19:00 по местному времени 1 ноября по 19:00 3 ноября) ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Добавим, последний раз режим «чёрного неба» в Красноярске действовал с 19 по 21 июня.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, неблагоприятные метеорологические условия — это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В этот период предприятия, имеющие источники выбросов, должны проводить мероприятия по их уменьшению.

Напомним, экологическую ситуацию в Красноярском крае нельзя назвать благополучной. Красноярцы в соцсетях жалуются, что порой видят, чем дышат. А власти тем временем утверждают, что внимание к экологии повысилось.

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В 2016 году Красноярск провёл под «чёрным небом» 58 дней, в этом году — более 30 дней.

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Нет времени на соцсети

Любопытное заявление сделал новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин на сессии городского совета депутатов 31 октября.

По его словам, одним из критериев эффективной работы администрации является доступность и открытость муниципальной власти в информационной среде. Однако у самого градоначальника на соцсети времени нет.

«Мы будем активно работать с социальными сетями, я понимаю, что это современно и правильно. Но сам лично, при всем уважении к этому направлению работы, не смогу поддерживать аккаунты в оперативном режиме», — сказал Ерёмин.

Он подчеркнул, что в целом новый управленческий формат будет заключаться в оперативном донесении его требований и решений до конкретных исполнителей:

«В частности, главы районов сейчас активно подключаются к интернет-системам, потому что именно главы районов будут моими первыми помощниками. Взаимодействие будет организовано в онлайн-режиме. Управленческая работа будет более динамичная, тезис о введении стандартов городской гигиены станет одним из ключевых».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 октября депутаты горсовета Красноярска выбрали нового мэра (прямые выборы градоначальника отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал министр транспорта края Сергей Ерёмин.

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Он сменил на этом посту Эдхама Акбулатова, выигравшего прямые выборы мэра в 2012 году.

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Огурцы подрожали, капуста — подешевела

В Красноярском крае цены на потребительском рынке за год увеличились на 2,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 ноября, в Красноярскстате.

При этом с сентября по октябрь текущего года цены не изменились, а с начала 2017 года (к декабрю 2016 года) — увеличились на 1,2%.

В целом, по данным статистиков, с начала 2017 года зафиксировано замедление инфляционных процессов по сравнению с предыдущим годом.

В октябре текущего года по отношению к сентябрю больше всего подорожали свежие огурцы и помидоры — на 81,1% и на 53,4% соответственно. Куриные яйца подорожали на 8,2%; питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 3,2%; подсолнечное масло — на 1,8%.

На отдельные виды овощей и фруктов цены снижались. Например, белокочанная свежая капуста подешевела за этот период на 22,8%; морковь — на 9,7%; чеснок — на 8%; яблоки — на 7,7%; репчатый лук — на 6,5%, картофель — на 2,8%; сахар-песок — на 6,4%, горох и фасоль — на 5,8%; гречневая крупа — на 3,9%, куриные окорочка — на 3,8%.

Что касается непродовольственных товаров, за рассматриваемый период выросли в цене отдельные виды обуви и одежды.

В группе медикаментов наибольший рост цен зафиксирован на йод (на 2,6%). Из платных услуг сильнее всего подорожало предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа — на 5,9%. Посещение театров выросло в цене на 4%. Аренда однокомнатной и двухкомнатной квартиры у частных лиц повысилась на 1,9% и на 1,2% соответственно.

В то же время существенно снизились тарифы на услуги железнодорожного транспорта — в среднем на 7,7% процента, воздушного транспорта (полет в салоне экономкласса самолета) — на 4,2%. Стоимость поездки на отдых в Таиланд стала ниже на 4%, в Испанию — на 3,6%. Экскурсионная поездка во Францию подешевела на 2,5%; в Германию — на 2,4%.

По данным Красноярскстата, за год (с октября 2016 года) индекс потребительских цен в Красноярском крае составил 102,2%.

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