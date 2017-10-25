«Это кто вообще?»: красноярцы узнают о новом мэре через интернет

Красноярск, , 09:29 — REGNUM Информационное пространство Красноярска 24 октября взорвала новость о том, что в городе сменилась власть. Вместе Эдхама Акбулатова, одержавшего победу на выборах градоначальника в 2012 году, мэром Красноярска станет министр транспорта края Сергей Ерёмин. Вот только выбор сделали не горожане, а депутаты горсовета, поскольку всенародные выборы градоначальника в Красноярске отменили ещё в 2014 году.

Как сегодня, 25 октября, сообщили ИА REGNUM в мэрии, инаугурация состоится 26 октября в 16:00 по местному времени. Между тем красноярцы продолжают обсуждать эту новость в соцсетях. Примечательно, что некоторые горожане, судя по комментариям в красноярских пабликах, вообще не знают, кто такой Сергей Ерёмин.

«Это кто вообще?» — спрашивает подписчик группы «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», комментируя новость об избрании Ерёмина. «Его кто-нибудь знает?» — интересуется ещё один подписчик. «Выборы, которые прошли без участия народа. Большинство жителей крск (Красноярска — прим. ИА REGNUM ) даже не знает кто это без Гугла. Демократия господа, демократия», — рассуждает красноярский пользователь соцсетей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

«Сложившаяся ситуация — это издержки самой процедуры, при которой кандидат не проходит избирательную кампанию, не проводит встреч с красноярцами во дворах и в коллективах, не публикует предвыборную агитацию, не участвует в дебатах. Поэтому и возникает такой эффект, когда некоторые избиратели не знакомы с биографией и личностью кандидата», — предположил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков.

Однако, по его словам, если Сергей Ерёмин покажет, что он действительно настроен на плодотворную работу, этот вопрос скоро решится, и люди смогут составить о нём своё мнение.

«Я думаю, Сергею Ерёмину будет непросто. Потому что когда мэр проходит прямые выборы, считается, что у него легитимность достаточно высокая. А процедура выбора мэра депутатами этого ощущения не даёт. По сути, ему сейчас надо будет доказывать что-то людям, завоёвывать их доверие, фактически начинать с нуля. Ему надо будет рассказывать о себе, показывать своими первыми шагами, какая будет дальнейшая политика в городе. Конечно, сейчас все от него ждут плодотворной работы», — подчеркнул парламентарий.

По мнению первого заместителя председателя Законодательного собрания края Алексея Клешко, легитимность нового мэра не стоит ставить под сомнение.

«Хочу обратить внимание: это именно выбор горсовета. Попытки представить кандидатуру как навязанную кем-то выглядят неумелым «перепихиванием» ответственности: выбор-то был. И с пистолетом у депутатского виска никто не стоял (выборы транслировались в сети, все могли видеть процесс и слушать озвучиваемые аргументы)», — пишет парламентарий на своей странице в Facebook.

По его словам, пытаться «поставить под сомнение легитимность нового мэра — значит заранее поставить под сомнение все его будущие решения».

Клешко напомнил, что в 2012 году, когда выборы мэра выиграл Эдхам Акбулатов, у красноярцев тоже возникали вопросы:

«Характерно, что пять лет назад именно с этого начиналась работа свежеизбранного мэра Акбулатова: процедуру тогда не «усомневали», зато изо дня в день талдычили о том, как мало горожан за него проголосовало… История повторяется?»

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 октября депутаты городского совета Красноярска избрали нового мэра. Им стал 41-летний глава краевого минтранса Сергей Ерёмин. Его поддержали 23 депутата из 29 голосовавших.

Читайте также: Красноярский край «лихорадит». Чем завершится переформатирование власти?

Руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов, также участвовавший в конкурсе на должность мэра, взял самоотвод. Единственный оставшийся соперник Ерёмина — депутат горсовета Владимир Егоров — попросил народных избранников подержать Ерёмина и в итоге получил лишь один голос. Пятеро проголосовали против всех.

Читайте также: Красноярску назначили мэра

До инаугурации, которая состоится 26 октября, мэром Красноярска остаётся Акбулатов, который выиграл всенародные выборы в 2012 году, получив 106 344 голоса (69,37%) при явке около 20%.

Ранее Акбулатов заявлял о том, что намерен вновь побороться за кресло градоначальника, но 18 октября стало известно, что он выбыл из борьбы, взяв самоотвод.

Читайте ранее в этом сюжете: «Авгиевы конюшни» города-миллионника. Красноярск получил нового мэра