В Белоруссии много работы, которая никому не нужна

Минск, , 17:50 — REGNUM В Белоруссии есть работа, однако предлагаемые на рынке вакансии совсем не устраивают граждан. Так, согласно данным Национального статистического комитета, опубликованным 29 октября, на конец сентября в республике на сто заявленных нанимателями вакансий пришлось 49 безработных, которые зарегистрированы в госслужбе занятости населения.

По информации Белстата, в сентябре 2016 года на сто вакансий приходилось 111 безработных. В конце сентября этого года в органах труда, занятости и социальной защите зарегистрировалось 27,3 тысяч человек, что на 8% меньшей, чем в августе, и на 32,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По официальной статистике, сегодня уровень зарегистрированной безработицы достигает 0,6% от численности рабочей силы, а это на 0,3% меньшей, чем годом ранее.

В общей сложности почти 195 тысяч человек обратились за помощью в трудоустройстве в период с января по сентябрь 2017 года. Из этого числа только 125,1 тысячи человек (то есть чуть более 64% от всех обратившихся) были признаны безработными.

Сегодня в белорусской экономике занято 4347,1 тысячи человек. С начала года органы соцзащиты помогли с трудоустройством 138,3 тысячи граждан, из которых 87,3 тысячи были безработными (более 63% от общего числа трудоустроенных).

Отметим, что, по данным минтруда, зарегистрированная безработица в Белоруссии падает. Обычно несколько вакансий на одного безработного предлагаются в Минске, и как правило, это рабочие специальности. Однако увеличение количества вакансий может оказаться сезонным явлением, отмечала ранее директор агентства по развитию персонала «Свободный выбор» Ксения Барейша. Она обращала внимание на то, что осень и весна — ежегодные пики количества вакансий, что связано с периодом отпусков и праздников.

К тому же чиновникам так и не удается решить проблему низких заработных плат в стране. Еще в начале 2017 года президент республики Александр Лукашенко поручил повысить среднюю зарплату по стране до тысячи белорусских рублей. Однако в сентябре этот показатель составил лишь 831,3 рубля, что на 1,6% меньше по сравнению с августом. Реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом и уменьшилась на 1,9%, а производительность труда, напротив, выросла на 3,2% по итогам восьми месяцев этого года. В то же время расслоение по регионам остается высоким. В областях средняя номинальная зарплата граждан на 14,1−37,2% ниже, чем в столице.

По сравнению с 2015 годом, когда произошли масштабные сокращения рабочих, а ситуация была близка к массовой безработице, сегодня положение дел не столь критично. Однако говорить о том, что рынок труда выздоровел, а Белоруссия пережила экономический кризис, пока рано.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что в условиях действия декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» (декрета о «тунеядстве») все больше граждан в Белоруссии пытаются устроиться фиктивно, чтобы нарабатывать стаж и не платить сбор за «тунеядство». Поскольку предлагаемые вакансии в основном предполагают низкую зарплату, граждане вынуждены находить обходные пути. Например, зарабатывая на жизнь в «теневой» экономике.

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