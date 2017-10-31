58% граждан РФ против запрета фильмов, оскорбляющих чувства верующих

Москва, , 13:33 — REGNUM 52% жителей России наслышаны о скандале вокруг выхода в прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». 44% ничего не знают о скандале. 4% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

По мнению 39% опрошенных, произведения искусства, подобные фильму «Матильда» оскорбляют чувства верующих. 34% заявили, что ничего оскорбительного для верующих в этом фильме нет. 27% затруднились ответить.

58% граждан РФ считают, что произведения искусства, даже если они могут оскорблять чувства верующих, не должны запрещаться, и каждый должен решать сам, смотреть такие произведения или нет.

23% уверены, что фильмы, выставки, картины, спектакли, которые могут оскорблять чувства верующих, надо запрещать. 19% затруднились ответить.

Опрос проведен 20 — 24 октября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2107 года. По предварительным данным портала «Кинобизнес» с 26 по 29 октября в России фильм смог собрать около 229,9 млн рублей. Он был показан в 1218 кинотеатрах.

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