Мединского удивили показатели кассовых сборов «Матильды»

Москва, , 14:30 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский удивился результатам первых выходных проката фильма «Матильда» Алексея учителя, чиновник сказал журналистам, что ожидал от картины большего, его слова 30 октября передал сайт телеканала «Общественное телевидение России».

«Про «Матильду» все, что могли сказать, уже сказали, даже что не могли сказать, уже сказали, — отметил министр.

«Первый уикэнд — по-моему 210 миллионов, я думал, будет больше, после такой рекламной кампании», — удивился глава Минкульта.

Владимир Мединский также отметил, что по показателям сборов «Матильду» обогнала фантастическая лента «Последний богатырь».

Напомним, на экраны российских кинотеатров скандальный фильм «Матильда» вышел 26 октября 2107 года.

Согласно неофициальным и предварительным данным портала «Кинобизнес» в период с 26 по 29 октября в России фильм смог собрать около 229,9 млн рублей. Он был показан в 1218 кинотеатрах.

Кассовые сборы картины «Последний богатырь» за этот же период составили 447,9 млн рублей (общая сумма сборов — 426,1 млн рублей). Эта картина демонстрировалась в 1358 кинозалах.

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