Генконсул РФ в Шанхае: Модельный бизнес приобретает нездоровые черты

Шанхай, Китай, , 08:37 — REGNUM Деятельность посреднических компаний, отправляющих несовершеннолетних из России на работу в Китай, вызывает беспокойство дипломатов. Подростки находятся за границей без сопровождения взрослых, не имеют медицинской страховки и трудятся слишком много с точки зрения российского законодательства, сообщил генконсул РФ в Шанхае Алексей Евсиков.

Комментируя внезапную смерть в Китае 14-летней модели из Перми, дипломат отметил, что компании-посредники отправляют российских подростков на заработки без сопровождения законных представителей.

При этом игнорируются даже пункты заключенного посредниками договора. Так, у скончавшейся в Шанхае девочки не была оформлена медицинская страховка, рассказал Евсиков в беседе с ТАСС.

К российскому посреднику возникает много вопросов, добавил он. Трудовое законодательство РФ, ограничивающее детский труд, явно не было учтено — девочка работала слишком много. Китайское модельное агентство при этом якобы действовало в рамках местных законов, отличных от российских.

Модельный бизнес такого рода в последнее время приобретает в Китае «нездоровые черты», добавил дипломат. По его словам, множество моделей из России прибывает в Китай, однако консульству о них ничего не известно — на учет девушки не встают. Более того, есть случаи, когда в Шанхай прилетают несовершеннолетние, не знающие языка и не имеющие страховок.

Деятельность рекрутинговых компаний-посредников должна быть взята под контроль. Кроме того, трагический случай с моделью из Перми говорит о том, что не все благоприятно в сфере международных культурных обменов, отметил Евсиков.

Ранее пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю проинформировала о начале доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней гражданки России в больнице Шанхая. Устанавливаюится все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-летняя уроженка Перми, работавшая моделью в Китае, 25 октября была госпитализирована в больницу Шанхая с высокой температурой. Медики не сумели ее спасти, девочка скончалась от полиорганной недостаточности на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса.

Читайте также: Названа причина смерти 14-летней модели из России в Шанхае

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной смерти модели из Перми в Шанхае стала полиорганная недостаточность