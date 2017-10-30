Названа причина смерти 14-летней модели из России в Шанхае

Пекин, , 01:25 — REGNUM Уроженка города Перми, 14-летняя российская модель скончалась в китайском Шанхае от множественной дисфункции внутренних органов. Об этом говорится в медицинском заключении, сообщает китайское издание Global Times.

Медицинское заключение предоставили организаторы Shanghai Fashion Week — недели моды в Шанхае, где за несколько дней до смерти участвовала девочка. Согласно документу, у модели была септикопиемия — одна из форм сепсиса.

Ранее представитель модельного агентства, где работала девочка, сообщил о ее заболевании менингитом. Однако в ряде СМИ появились публикации, где причиной смерти школьницы названо сильное истощение. Девочка якобы очень много трудилась без оформления страховки.

Генеральный директор модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И опроверг эту информацию, утверждая, что рабочий день девочки продолжался как правило около восьми часов. Он отметил, что ей всегда давали перерывы, при этом загруженность девочки была не столь высокой, как у ее коллег.

Школьница работала по договору, заключенному между ESEE и российским модельным агентством Smirnoff Models. Период действия контракта составлял три месяца, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 14-летняя девочка из России, работавшая моделью в Китае, почувствовала себя плохо. В Шанхае ее поместили в реанимацию, где она скончалась 27 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае скончалась 14-летняя модель из Перми