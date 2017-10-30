Новосибирский застройщик «ПТК-30»: от демаршей до уголовных дел

Новосибирск, , 18:18 — REGNUM История с требованием зарплат с башенных кранов в Новосибирске получило продолжение. В центре внимания оказалось руководство группы компаний «ПТК-30», сотрудники которой уже неоднократно прибегали к неординарным и довольно опасным способам требования заработной платы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 30 октября Железнодорожный районный суд города заключил под стражу на два месяца директора «ПТК-30», который обвиняется в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

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Как отмечают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, предварительно было установлено, что в июле 2017 года к подозреваемому обратился участник долевого строительства для получения согласия на оформление переуступки прав требования на квартиру по ул. Волховская в Ленинском районе Новосибирска. Спустя несколько месяцев переговоров 39-летний директор коммерческой организации «выставил» размер вознаграждения за подписание соответствующих документов — более 1,5 млн рублей. После чего дольщик обратился в правоохранительные органы. 25 октября директор организации был задержан в своём офисе после получения денег и оформления переуступки прав требования по квартире на другое лицо.

«ПТК-30», к которой в последнее время приковано внимание как общественности, так и СМИ Новосибирской области (и не только), до 1993 года была подразделением известного в Новосибирске «Строительного треста № 30». В итоге из восьми организаций, входящих в состав треста, остались только четыре. И «ПТК-30» называлась до недавнего времени одним из крупнейший строительных холдингов в городе.

«Холдинг отличает кадровая стабильность и динамичное развитие. При разделе имущества «СТ № 30» «ПТК» досталась в наследство производственная база, созданная еще в 1949 году. (…) В активе группы компаний 21 год успешной работы на рынке, 20 построенных и восемь строящихся объектов в разных районах Новосибирска. За 2010 год, в период кризиса, «ПТК-30» удалось сдать жилой дом «Арамис» на улице Кузьмы Минина, 9», — рассказывает о себе организация на своём официальном сайте.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором ООО «Производственно-технологическая компания — 30» является Антон Коновалов. Учредителем компании указаны Елена Кухаренок (номинальная стоимость доли (в рублях) — 840), Николай Кондрусов (номинальная стоимость доли (в рублях) — 2100), Владимир Коновалов (номинальная стоимость доли (в рублях) — 5460).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены комиссии при правительстве Новосибирской области по вопросам оплаты труда и повышения жизни работников потребовали от группы компаний «ПТК-30» устранить в срочном порядке задолженность по заработной плате сотрудникам. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов региона и вовсе усмотрело в действиях руководства организации «признаки намеренности невыплаты заработной платы», а врио губернатора Андрей Травников отмечал важность решения данной проблемы. При этом гендиректор «ПТК-30» Владимир Коновалов заявил, что причиной того, что сотрудники компании неоднократно забирались на башенные кран в стремлении хотя бы таким образом получить зарплату, является несогласие работников со снижением уровня зарплаты за счёт снижения премиального фонда организации.

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