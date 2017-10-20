Новосибирские строители всё чаще требуют зарплату со стрелы башенного крана

Новосибирск, , 15:09 — REGNUM В Новосибирске десять работников строительной компании сегодня, 20 октября, забрались на строительный кран в стремлении хотя бы таким способом получить заработную плату. Об этом сообщают известные новосибирские паблики в социальных сетях и региональные СМИ с пометкой, что на «место происшествия» прибыли «начальство ПТК-30», правоохранительные органы и, собственно, представители СМИ.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подобный способ требования зарплаты сотрудники новосибирских строительных организаций используют не в первый раз. Такие «акции отчаяния» (как их уже стали называть в СМИ) были уже четырежды, но не каждый такой случай заканчивался полной выплатой долгов, чаще выдавали часть средств. Так, 13 октября на башенный кран забирались шесть человек. В мае — 30-летний крановщик компании «Стройсервисмеханизация» грозился прыгнуть со стрелы по той же причине. Большинство демаршей так или иначе связаны с застройщиком ГК «ПТК-30».

При этом председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что в сложившейся ситуации критиковать людей за подобные поступки не стал бы.

«То, что подобные акции стали повторяться с периодичностью раз в неделю, является очень тревожным сигналом не только для ПТК-30, но и для всей строительной отрасли Новосибирска. Согласно официальным данным, ввод жилых площадей сократился на 30% к 2016 году, и надежд на то, что к концу года все выровняется, никто не испытывает. Учитывая, что это далеко не первый случай (подобные акции происходят в Новосибирске уже несколько месяцев), хотелось бы понять, что делают для разрешения сложившейся ситуации правоохранительные органы, прокуратура и трудовая инспекция. Именно эта пассивность и привела к тому, что люди разуверились в возможности разрешить проблему правовым способом», — отметил Антонов в беседе с ИА REGNUM.

Отметим, что, по официальным данным, за девять месяцев 2017 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 667 тыс. 896 кв. метров жилых площадей, что составляет 70% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.