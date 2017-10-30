Детский омбудсмен предложила ввести уроки ОБЖ в интернете

Петропавловск-Камчатский, , 14:39 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку посетила среднюю общеобразовательную школу №1 Петропавловска-Камчатского, где обсудила вопрос безопасности детей в информационном пространстве, сообщается на сайте администрации городского округа.

Как сообщает РАПСИ, детский омбудсмен в сопровождении заместителя председателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева, уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае Виктора Тюменцева и заместителя руководителя управления образования Петропавловска-Камчатского Татьяны Манойловой осмотрела школьные кабинеты, ознакомилась с организацией процесса питания учеников и посетила занятия детского пришкольного лагеря, который начал работу в период осенних каникул. Школа входит в проект по организации питания учащихся, который реализуется на территории округа. В столовых учебных учреждений уже установлено современное оборудование и новая мебель, введена система оплаты питания по электронным картам учащихся. Всего на территории Петропавловска-Камчатского уже 16 школ стали участниками проекта, уточнили в пресс-службе администрации.

В ходе осмотра кабинета информатики уполномоченный Тюменцев сообщил, что с 2008 года Министерством образования Камчатского края проводятся мероприятия по обеспечению безлимитного доступа к сети Интернет для всех школ региона за счет средств краевого бюджета. «На территории Камчатского края обеспечен централизованный доступ к сети Интернет для образовательных учреждений региона. Провайдер обеспечивает и единую фильтрацию доступных сайтов, обеспечивая безопасность контента», — сказал Тюменцев.

В свою очередь омбудсмен Кузнецова напомнила о необходимости системного подхода в обеспечении безопасности детей от деструктивных сайтов. По ее мнению, школьники должны знать, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, а также уметь анализировать правдивость и достоверность информации в сети.

«Жизнь показывает, что существующих методов для обеспечения безопасности детей в интернет-пространстве недостаточно. Эта проблема волнует многих родителей и педагогов. Сегодня есть предложение — ввести темы безопасности в информационном пространстве в программу уроков ОБЖ. Это предложение сегодня обсуждается и находит поддержку у большинства экспертов, на уровне законодательной власти. Надо всем вместе активно работать в этом направлении», — цитирует Кузнецову пресс-служба.

С Камчатского края началась пятидневная поездка детского омбудсмена по трём регионам Дальнего Востока.