Россия и демократия: найдется ли ответственный избиратель?

Москва, , 01:39 — REGNUM Гражданское общество и общество потребления несовместимы. О том, почему это так, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Антон Безносюк.

Казалось бы, тезис о несовместимости общество потребления и ответственных граждан является очень непривычным. Ведь было время, когда российскому гражданину непрестанно твердили, что демократия — это способ достичь максимального уровня потребления, но тут все дело именно в понимании демократии. Является ли она «властью народа», способной осуществляться только при наличии гражданского общества — общества ответственных граждан, или полностью управляемой системой, которая состоит из элитариев сверху и потребителей снизу? Каковые потребители, или электорат, в идеале могут проголосовать за что угодно, лишь бы это обеспечило им еще немного потребления. Таковая основная коллизия демократии на сегодняшний день.

К счастью, процесс «потребилизации» избирателя еще не вполне завершен. И такие понятия, как честь и достоинство собственной страны, для многих остаются важными при голосовании за тот или иной политический проект. Какой же будет судьба России, если демократия из средства достижения цели вдруг станет самоцелью?

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