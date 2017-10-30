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Россия и демократия: найдется ли ответственный избиратель?

Общество

«Демократия не может быть целью, это инструмент важнейший, принципиально важный, но целью все равно должно быть восхождение человека… но, если этого нет, истории, как восходящего человека, тогда… все демократии «реакционны, если нет человека»» — Сергей Кургинян

Россия и демократия: найдется ли ответственный избиратель?
Жан-Поль Лоран. Папа и инквизитор. 1882

Москва, 30 октября 2017, 01:39 — REGNUM  Гражданское общество и общество потребления несовместимы. О том, почему это так, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Антон Безносюк.

Казалось бы, тезис о несовместимости общество потребления и ответственных граждан является очень непривычным. Ведь было время, когда российскому гражданину непрестанно твердили, что демократия — это способ достичь максимального уровня потребления, но тут все дело именно в понимании демократии. Является ли она «властью народа», способной осуществляться только при наличии гражданского общества — общества ответственных граждан, или полностью управляемой системой, которая состоит из элитариев сверху и потребителей снизу? Каковые потребители, или электорат, в идеале могут проголосовать за что угодно, лишь бы это обеспечило им еще немного потребления. Таковая основная коллизия демократии на сегодняшний день.

К счастью, процесс «потребилизации» избирателя еще не вполне завершен. И такие понятия, как честь и достоинство собственной страны, для многих остаются важными при голосовании за тот или иной политический проект. Какой же будет судьба России, если демократия из средства достижения цели вдруг станет самоцелью?

Читайте в статье: Демократия как недостижимый идеал с ударением на слове «недостижимый»

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