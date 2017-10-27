Новгородские учёные придумали, как извлекать пользу из борщевика

Великий Новгород, , 19:48 — REGNUM Разработки новгородских учёных «могут кардинально изменить ситуацию с борщевиком Сосновского». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 октября, на заседании консультативного совета при губернаторе Новгородской области заявил вице-губернатор Тимофей Гусев. Он не стал раскрывать суть этих разработок, отметив, что «проект пока носит закрытый характер».

При этом Гусев также сообщил, что одна из новгородских компаний, которая работает в сфере высоких биотехнологий, разработала «технологию переработки борщевика в некоторые полезные вещи». Сейчас, по его словам, проект находится на изучении в «Агентстве стратегических инициатив» и в проектном офисе «Национальной технологической инициативы» (НТИ) в Москве.

«Как только в добыче и изведении борщевика появится экономика, я думаю, что эффективность борьбы с ним станет совершенно иная», — заявил вице-губернатор Новгородской области.

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По его словам, в настоящее время борщевиком в регионе заросло 3,5 тыс. га, в том числе около 2 тыс. га земель сельхозназначения. Химическим способом борщевик истребили лишь на 226 гектарах — в основном, это полосы отвода у региональных и местных дорог.

«К сожалению, приходится констатировать: борщевик Сосновского сильнее нас. И с вероятностью на 90% он вырастет там же снова, потому что обработки нужно проводить от трёх до пяти лет подряд, но финансирования на эти цели не хватает», — отметил Тимофей Гусев.

Вице-губернатор также отметил, что проблемой является и несогласованность действий властей и различных ведомств.

«Борщевик надо уничтожать не по принципу «я на своей земле убрал», а на всей территории, которую он заполонил», — отметил Гусев.

Он также сослался на пример Белоруссии, где борщевик победили, в первую очередь, потому, что там это стало вопросом благоустройства.

«Белорусы со свойственной им пролетарской решимостью просто его рубили, косили, уничтожали, травили и тратили на это деньги. В Белоруссии это не вопрос биологии, не вопрос ботаники, это вопрос благоустройства — раз, использования земель сельхозназначения — два. На обрабатываемых землях борщевик не растёт», — заявил Гусев.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил: «Ну не хуже же мы наших соседей, братьев-белорусов».

Он поручил Тимофею Гусеву разработать комплексную программу по борьбе с борщевиком в Новгородской области и начать её реализовывать в районах, наиболее заросших ядовитым растением.

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Отметим, что 1 ноября в Великом Новгороде откроется двухдневный межрегиональный семинар по вопросам организации и проведения борьбы с борщевиком Сосновского. В нём примут участие представители из 20 российских регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Россельхозцентра», общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%. В октябре Госдума поддержала постановление о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком.

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Напомним, борщевик Сосновского — это травянистое растение, которое в середине XX века культивировалось как сельскохозяйственная силосная культура. Борщевик распространяется очень быстро — за счёт того, что в период созревания может давать до 80 тыс. семян.

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