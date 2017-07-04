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Незамедлительно ликвидировать: Костромской губернатор борется с борщевиком

Экономика

Двое жителей уже пострадали от ожогов растения

Галич, Костромская область, 4 июля 2017, 14:54 — REGNUM  Губернатор Сергей Ситников призвал глав сел, городов и районов бороться с зарослями борщевика — об этом сообщили в пресс-службе главы Костромской области. На данный момент в регионе зафиксировано два обращения с химическими ожогами от растения. Пострадали жители Сущево и Галича.

Глава региона обратил внимание на состояние земли, которая принадлежит галическому совхозтехникуму: «Отмечаю, что те задачи, которые ставились, в полном объеме не выполнены. Прошу разобраться с землей, которая не используется на протяжении длительного времени. Если вы не видите возможности управлять землей из областного центра, в самые короткие сроки передайте ее муниципалитету. Порядок должен быть наведен», — сказал Сергей Ситников.

Также Сергей Ситников потребовал от глав сельских поселений ликвидировать борщевик в населенных пунктах, в том числе, на неиспользуемых землях, находящихся в частной собственности.

«У вас масса заброшенных участков, где растет борщевик. Рядом играют дети. Идите в суд, добивайтесь наведения порядка, обрабатывайте земли, выставляйте счета собственникам, которые не ухаживают за своим подворьем. Это нужно делать в обязательном порядке», — отметил губернатор

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в Костроме от сорняка было обработано около 30 тыс. кв. м. Борщевик — не единственная беда Костромской области. Регион находится на 6 месте по обращаемости населения с укусами клещей. В 2017 году обработка от вредоносных животных в Костроме проводилась в два этапа с привлечением военных химиков.

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