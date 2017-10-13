Татария зарастает борщевиком: он уже «захватил» 84 га сельхозземель

Казань, , 12:29 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Татарии предложило утвердить программу борьбы с борщевиком на республиканском уровне, предусмотрев финансирование в бюджетах муниципалитетов в зависимости «от засоренности им конкретных территорий». По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ площадь сельскохозяйственных земель, заросших борщевиком, за последние годы выросла — с 69,5 га в 2015 году до 75,4 га по итогам 2016 года. А по данным за 2017 год площадь, занятая сорняком, уже составляет 84 га. 13 октября данную проблему обсудят на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К нам в Управление поступали обращения от граждан г. Казани о больших зарослях борщевика. Специалисты Управления выезжали для обследований. В частности, большие очаги выявлены возле пос. Кадышево, вдоль дороги к месту проведения Сабантуя в берёзовой роще», — отмечается в докладе Управления Россельхознадзора по РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям и активно вытесняет другие растения. Во время его вегетации в нём накапливаются активные фурокумарины, попадание которых на кожу приводит к глубоким дерматитам, похожим на ожоги. В России фиксировались летальные случаи у детей младшего возраста.

Проблема приобрела такие масштабы, что 11 октября 2017 года Госдума РФ поддержала постановление о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком.

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