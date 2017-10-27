Чайка рассказал, что мешает России и Белоруссии бороться с наркоторговлей

Минск, , 17:31 — REGNUM Отсутствие пограничного контроля для граждан Союзного государства России и Белоруссии — это одновременно как положительный момент для развития экономик двух стран, так и негативный фактор, снижающий эффективность проводимых совместных мероприятий. Об этом сегодня, 27 октября, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка в Минске на заседании объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Белоруссии и Генеральной прокуратуры РФ по вопросу сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

По словам Чайки, существует ряд факторов, которые способствуют снижению эффективности мероприятий России и Белоруссии. Например, это отсутствие пограничного контроля, декларирования и свободное перемещение для граждан Союзного государства. Несмотря на то, что эти моменты положительно влияют на экономики стран, они «объективно затрудняют» обнаружение и пресечение фактов перевозки через границу наркотиков и психотропных веществ, считает генпрокурор РФ.

Еще одна существенная проблема — отсутствие четкого и понятного алгоритма совместной работы между правоохранительными органами России и Белоруссии во время отслеживания международных поставок, о которых уже есть оперативная информация. Из-за этого задержать получается лишь рядовых исполнителей, а не организаторов преступлений. Помимо этого, ситуацию осложняет еще и то, что всё чаще торговля наркотиками производится с помощью безналичных расчётов.

Напомним, что в начале 2017 гола Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 страны сроком на пять дней. Причем такое решение Минск принял без какого-либо согласования с российской стороной. В связи с этим в начале февраля директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией, что в Минске восприняли крайне негативно, заявив, что Союзное государство предполагает открытость границ. Однако переживания белорусской стороны не оправдались, поскольку пограничный контроль ввели только дня граждан третьих стран.

Кроме того, недавно в интервью The Financial Times министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика намерена увеличить срок безвизового пребывания иностранцев на своей территории с целью развития туризма и деловых связей. Эту меру Макей назвал «подлинной независимой политикой», поскольку Белоруссия хочет облегчить осуществление деловых контактов с ЕС. Расширение безвизового режима, по словам министра, будет проходить постепенно. Так, уже к концу года МИД планирует проанализировать ситуацию и внести на рассмотрение главы Белоруссии Александра Лукашенко конкретные предложения.

Несмотря на то, что белорусские власти заявляют о том, что по безвизовому режиму граждане третьих стран не могут попасть в Россию через Белоруссию, в реальности турист может уже через три часа после прибытия в республику добраться до РФ на автомобиле или поезде, поскольку охраняемой границы между членами Союзного государства не существует. Поэтому январское решение Москвы об организации мобильных постов на трассах, связывающих Россию и Белоруссию, было обусловлено потенциальной угрозой безопасности, отмечают многие эксперты.

Что касается транспортировки наркотиков, то, как ранее передавало ИА REGNUM, с учетом географического положения республики ввоз наркотических и психотропных веществ из стран Евросоюза, в том числе из Польши, в Белоруссию и через ее территорию является одной из самых серьезных проблем страны, прямо затрагивающих РФ. За 2016 год по качественному показателю попытки провоза запрещенных препаратов увеличилось более чем на треть.

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