Управление по наркоконтролю: в Белоруссии стало меньше наркотиков

Минск, , 17:07 — REGNUM За период с января по сентябрь число преступлений, связанных с наркотиками в Белоруссии, уменьшилось на 16,2%. Об этом сегодня, 19 октября, заявил во время прямой телефонной линии газеты «7 дней» заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД республики Андрей Солодовников.

Он заявил, что этот показатель свидетельствует об устойчивой тенденции падения уровня наркопреступпности в Белоруссии. В целом в январе-сентябре 2017 года подразделения по наркоконтролю установили более 4,2 тысячи преступлений, которые связаны с запрещенными веществами. Из них две тысячи — это сбыт наркотиков. Обнаружили за это время 38 каналов поступления или транзитного перемещения запрещенного товара, изъяли более 360 килограммов наркотических и 23 килограмма психотропных веществ. В частности, на прошлой неделе в рамках операции «Канал», которая в республике проводится дважды в год с партнёрам по ОДКБ, удалось обнаружить канал поставки наркотиков из России на территорию Белоруссии гражданином Азербайджана.

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По словам Солодовникова, по сравнению с 2014 годом, когда специалисты фиксировали множество случаев передозировок со смертельным исходом и рост числа вовлечения несовершеннолетних, в 2015 года не было отмечено ни одной смертельной передозировки среди подростков, а случаев вовлечения несовершеннолетних в наркотическую деятельность — менее 20.

Еще одна серьёзная проблема, связанная с распространением наркотиков, — это распространение запрещенных веществ через интернет, поскольку эту площадку властям контролировать сложнее всего. С начала 2017 года управление по наркоконтролю выявило 47 интернет-магазинов, занимающихся продажей наркотиков, и возбудило 450 уголовных дел, заблокированы транзакции по 630 электронным кошелькам.

Солодовников также отметил, что сегодня меняется и структура рынка наркотиков в Белоруссии. Например, доля спайсов, которые в 2014 году занимали до 90% на рынке, сокращается, им на смену приходят такие «классические» наркотики, как опий, амфетамин, гашиш и марихуана.

Напомним, что, учитывая географическое положение республики, ввоз наркотических и психотропных веществ из стран Евросоюза, в том числе из Польши, в Белоруссию и через ее территорию — одна из самых серьезных проблем страны, которая напрямую затрагивает и Россию. В частности, более чем на треть в 2016 году увеличилось количество попыток провести через границу республики наркотики и оружие. Как ранее отмечалось, по сравнению с 2014 годом ввоз запрещенных товаров в республику количественно сократился, однако в ценовом выражении ввоз увеличился на $700 тысяч.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, с начала 2017 года белорусские пограничники пресекли в общей сложности около 50 попыток ввоза наркотических препаратов. В начале октября в Гродненской области была пресечена попытку ввоза партии гашиша объемом в 300 килограммов. Перевозил наркотики 56-летний гражданин России из Польши на легковом автомобиле. За 2017 год это уже не первый подобный выявленный случай. В первом случае партия была в 278 килограммов. Второй такой случай произошел в сентябре, когда пытались провезти 348 килограммов гашиша. Во всех случаях поставки велись из Польши.

После того, как в 2014 году участились случаи транзита наркотиков через Белоруссию, а также их распространение в республике, президент Александр Лукашенко подписал декрет №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», согласно которому ответственность за незаконное распространение и употребление наркотиков ужесточили. Тогда же приняли дополнительные меры по идентификации владельцев электронных кошельков. Декрет вступил в силу 1 января 2015 года.

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