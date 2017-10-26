В России предлагают ввести налог на богатых, чтобы финансировать медицину

Москва, , 18:48 — REGNUM Расходы России на здравоохранение к 2025 году необходимо увеличить минимум в 1,3 раза, тогда общий «кошелек» здравоохранения достигнет 5,9 трлн рублей, считает эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Об этом 26 октября она заявила на официальном сайте «Общероссийского народного фронта». По словам Улумбековой, вместе с увеличением финансирования отрасли необходимо стремиться к снижению доли расходов населения на медицинскую помощь. Одним из вариантов может быть введение прогрессивной шкалы налогообложения для граждан с высоким уровнем дохода.

«Один из вариантов — пересмотреть налоговую политику. Поэтапно ввести прогрессивную шкалу налогообложения для богатых граждан. Во всех развитых странах дополнительные доходы бюджета складываются из налогов, которые платят очень состоятельные люди, тем самым создавая условия для сбалансированного бюджета. Например, в США, Германии, Швеции, Швейцарии действует прогрессивная шкала налогообложения, и сверхдоходы облагаются налогом от 35 до 50%», — отметила эксперт.

Добавим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование, при этом важно понимать, в каком объёме нужно оказывать медицинскую помощь бесплатно, а где воспользоваться программами софинансирования.

По словам Гузель Улумбековой, в 2016 году общие расходы на здравоохранение составили почти 4,9 трлн рублей, из них 63% (3,1 трлн рублей) заплатило государство, а 37% (1,8 трлн рублей) — население.

«За что заплатило население? За оказание платных медицинских и санаторно-курортных услуг как в государственных, так и в частных лечебных учреждениях, за лекарства, которые население приобретает в аптеках, и за добровольное медицинское страхование (ДМС). Следует отметить, что в России госрасходы на здравоохранение в 1,5 раза ниже, чем в новых странах Евросоюза, имеющих близкий к нашей стране уровень экономического развития (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия)», — подчеркнула она.

Несмотря на то, что ни в одной стране мира нет полностью бесплатного медицинского обслуживания, в большинстве стран население доплачивает меньше, чем в России, — не более 25%. По мнению Улумбековой, высокие расходы на здравоохранение для граждан приводят к социальному недовольству и отказу от необходимой медпомощи. Для решения этой проблемы государство должно стремиться снизить долю расходов населения на медицинскую помощь.

«Для этого необходимо поэтапно увеличивать расходы государства на здравоохранение. К 2025 году они должны возрасти как минимум в 1,3 раза. Это позволит к 2025 году достичь соотношения 70% от государства на 30% от населения, а общий «кошелек» здравоохранения возрастет до 5,9 трлн рублей», — подчеркнула эксперт.

По мнению Улумбековой, возможным источником увеличения бюджета России может стать оптимальное соотношение стоимости товаров и услуг между различными отраслями экономики.

«Например, мы переплачиваем в банковско-кредитной сфере и на энергоносители, недоплачивая здравоохранению. Стоимость электроэнергии в России в два раза выше, чем в США, ставка банковских кредитов в России составляет 14—16% (и это при уровне инфляции в 4%), а в западных странах — максимум 6% (при уровне инфляции 3—4%)», — подчеркнула она.

По мнению Улумбековой, освободить от расходов на медицину следует и семьи с низкими доходами. Полностью бесплатной должна быть медицинская помощь для детей и подростков.

«Это приоритет, потому что смертность детей до 14 лет в России в два раза выше, чем в новых странах Евросоюза. Также наш приоритет — здоровье мужчин трудоспособного возраста, которые живут на семь лет меньше, чем мужчины в этих странах. Порог доходов, с которого будут взиматься доплаты, тоже нужно определить. Если говорить, каким способом доплачивать, то система ДМС предпочтительней, чем платежи напрямую из кармана пациента», — заключила Гузель Улумбекова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государственные расходы на систему здравоохранения в России, согласно оценкам ВОЗ, составляют 3,3 трлн рублей. При этом основные статьи расхода занимают 1,5 трлн. Из-за стремительного роста платных услуг людям приходится вкладывать всё больше своих средств на получение медицинской помощи, и если к оценкам ВОЗ на затраты государства по здравоохранению прибавить расходы населения, получится около 6 трлн рублей.

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Отметим, в Мосгордуме утвердили проект бюджета Москвы на 2018—2020 годы. В 2018 году на здравоохранение в столице планируют выделить 205 млрд 854 млн рублей, в 2019 году — 213 млрд 405 млн, в 2020 году — 221 млрд 941 млн рублей.

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