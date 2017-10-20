Транспорт важнее медицины: В Москве рассказали, что сделают с бюджетом

Москва, , 14:34 — REGNUM В рамках всех государственных программ на социальные выплаты, пособия и компенсации гражданам в предстоящие три года будет направлено 720 млрд рублей, заявила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова на заседании парламентских комиссий в Мосгордуме 19 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Государственная программа «Социальная поддержка жителей Москвы» станет самой большой по финансовому обеспечению, на её реализацию в ближайшие три года планируется направить 1,3 трлн рублей. Новшеством проекта бюджета стало то, что правительство Москвы не стало заранее определять конкретные размеры повышения социальных выплат, а предоставило возможность выработать конкретные предложения на заседаниях Мосгордумы. Также в предстоящий трёхлетний период планируется ежегодный рост доходной части бюджета на 5%.

«Расходная часть бюджета сформирована в программном формате, на финансирование государственных программ, реализуемых в столице, придётся более 91% всех выделяемых средств. В совокупности расходы на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру растут темпами, существенно превышающими темпы роста остальных расходов», — заявила Елена Зяббарова.

Так, в городе продолжится развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети. На программу «Развитие транспортной системы» в 2018 году выделят 542 млрд 303 млн рублей, в 2019 году — 570 млрд 148 млн рублей, в 2020 году — 576 млрд 536 млн рублей, при этом более половины всех расходов составят расходы инвестиционного характера. Основная доля бюджетных инвестиций будет направлена на строительство объектов метрополитена, строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства. Запланированные средства позволят завершить строительство 82 км линий и 35 станций метрополитена, шести электродепо и почти 300 км автомобильных дорог.

Также продолжится финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». С учётом субвенций из бюджета ФФОМС, в 2018 году оно составит 205 млрд 854 млн рублей, в 2019 году — 213 млрд 405 млн, в 2020 году — 221 млрд 941 млн рублей. Запланированные бюджетные инвестиции, в частности, позволят построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, семь прочих объектов (вертолетные площадки, санитарные шлюзы), осуществить реконструкцию с пристройкой семи стационарных медицинских организаций, заявила Зяббарова.

На программу «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» в 2018 году выделят 293 млрд 867 млн рублей в 2018 году, 304 млрд 75 млн рублей в 2019-м, 311 млрд 211 млн рублей в 2020 году. По словам главы департамента финансов, в 2018 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 20 общеобразовательных школ, 28 детских садов, в том числе в Новой Москве, провести капитальный ремонт в 79 образовательных организациях. В 2019 году капремонт проведут в 86 образовательных организациях, а в 2020-м — в 83-х.

В рамках государственной программы «Жилище» на реализацию программы реновации жилищного фонда в Москве в 2018—2020 годах планируются потратить 300 млрд рублей, по 100 млрд ежегодно. С учетом ранее уже выделенных 100 млрд рублей, общий объём расходов составит 400 млрд рублей.

На государственную программу «Культура Москвы» выделят 46 млрд 132 млн рублей в 2018 году, 45 млрд 87 млн рублей в 2019-м, 44 млрд 899 млн рублей в 2020 году. За счёт бюджетных инвестиций планируется построить и ввести в эксплуатацию пять музеев, пять театров, пять культурно-досуговых учреждений. Запланированы средства на финансовое обеспечение мероприятий по развитию музеев и выставочных залов. В результате планируется увеличение количества посетителей музеев и выставочных залов до 11 млн 940 тыс. человек ежегодно. Также учтены расходы на развитие государственных публичных библиотек, создание многофункциональных информационных комплексов на базе публичных библиотек города Москвы.

«Несмотря на рост расходов, правительство Москвы не ослабляет внимания на обеспечении устойчивости бюджетной системы. В предстоящие три года мы продолжим проведение очень взвешенной финансовой политики. Представленный проект бюджета направлен на экономический рост, это бюджет развития, сохраняющий безусловную приоритетность социальной сферы», — подчеркнула Елена Зяббарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект столичного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов поддержан комиссиями Мосгордумы и рекомендован к принятию в первом чтении. Согласно законопроекту, доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, расходы планируются в объёме 2 трлн 326,5 млрд рублей. В 2018 году сохранится дефицит бюджета в размере 222,9 млрд рублей.

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