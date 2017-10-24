«Город на костях» — это сенсация для чиновников

Ростов-на-Дону, , 19:12 — REGNUM Меотское кладбище в Ростове-на-Дону, которое летом 2017 года стало одним из самых громких открытий археологов, на самом деле не является сенсацией. Хотя бы потому, что о «городе мёртвых» было известно задолго до проведения реставрации улицы Станиславского. Об этом ИА REGNUM заявила российский архитектор, писатель и краевед, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Любовь Волошинова.

«Вся территория Ростова-на-Дону является археологическим культурным слоем — это абсолютно точно. Такого, чтобы на территории мегаполиса, как у нас, располагалось сразу несколько городищ, нет вообще нигде. У нас расположено Сухочалтырское, Темерницкое, Ростовское, Кизетериновское, Кобяковское городища — все берут начало у Танаиса. Здесь шёл торговый путь вверх к Волге. Городищам, расположенным на территории Ростова-на-Дону, не повезло, потому что город застраивался, в этой связи уничтожались культурные слои», — сообщила эксперт.

Любовь Волошинова поведала, как в начале 20 века произошло открытие Темерницкого городища. Согласно сохранившимся историческим материалам, составленным ростовским краеведом Михаилом Краснянским, однажды горожанин решил выкопать погреб и случайно подкопался под дом соседа. Здесь были найдены две амфоры — одна, засыпанная рыбьей чешуей, вторая — с маслянистым сгустком. Чтобы решить спор, мужчины вызвали инженера из городской управы. Им и оказался ростовский краевед Михаил Краснянский.

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Затем на этой территории проводились исследования в связи со строительством железной дороги. В ходе археологических раскопов было обнаружено много находок, значение которым придавали только ценители древности.

«За рюмку водки продавались колечки, лунницы, пряжки, застежки, фибулы. Потом они собирались в коллекции и попадали в музей (общество истории природы и древности этим занималось). Была богатейшая коллекция по Темерницкому городищу до Великой Отечественной войны, но в 40-е многие музейные фонды были утеряны, каталоги сохранились, но вещи, к сожалению, нет. Когда территория застраивалась в мирное время, тоже проводились раскопки. При прокладке коммуникаций находили чаши, сосудики, костяки, много разных предметов. То, что стало сенсацией в этом году, это стало сенсацией для чиновников и тех, кто несведущ», — обратила внимание Любовь Волошинова.

По её словам, в 2007 году, когда составлялся план города, все эти культурные слои наносились. По всем имеющимся материалам получалось, что вся территория города (за исключением крайних северных районов) — это ценный исторический слой. И здесь нужна работа археологов при любых строительных работах, а при выдаче задания на земляные работы непременно должно участвовать Министерство культуры, деньги на раскопки должны быть заложены в смету строительства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, минувшим летом в Ростове-на-Дону на улице Станиславского, на территории которой в I—II веках нашей эры располагалось Ростовское городище, археологи нашли более 70 захоронений меотов, рядом с останками древних людей — предметы быта, женские украшения, ножи и посуда. Все находки станут основой музейной коллекции, которая будет посвящена древности.

На площади 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего корпуса археологи обнаружили Темерницкое городище, которое возникло ещё раньше — в I веке нашей эры, и было основано переселенцами из Прикубанья — племенами меотов. Исследуемый участок находился под жилой застройкой до середины XX века.

Как отмечают археологи, здесь расположено много хозяйственных ям, которые использовались древними жителями преимущественно для засолки рыбы. Об этом говорят найденные остатки чешуи, рыбьих костей. После того, как ямы исчерпывали свой ресурс, они превращались в ёмкость для сброса бытового мусора. На это указывают найденные рядом осколки посуды, кости животных и рыб, целые скелеты собак.

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