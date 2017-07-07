«Город мертвых» в Ростове-на-Дону приоткрыл завесу тайны

Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Реконструкция улицы Станиславского в Ростове-на-Дону практически ежедневно преподносит новые сюрпризы. На этот раз «город мертвых» приоткрыл завесу тайны над одной из страниц военной истории. Как проинформировали ИА REGNUM в поисковом отряде «Миус-фронт», в ходе раскопок найдены очередные свидетельства оккупации Ростова-на-Дону гитлеровскими захватчиками.

Так, археологи обнаружили предметы быта 1930-х годов, которые, по всей видимости, были оставлены при эвакуации, либо утрачены при бомбардировках города летом 1942 года.

«Возможно, рядом находятся и могилы тех, кому принадлежали швейная машинка, столовые и постельные принадлежности. Огромные многоквартирные дома были уничтожены в самом центре города вместе с жителями, среди которых было много детей. До сих пор их захоронения находятся среди современной застройки центральной части Ростова», — отметили в объединении.

Теперь археологическая экспедиция находится и под пристальным вниманием поисковиков.

Напомним, в ходе реконструкции улицы Станиславского археологи нашли более 100 древних захоронений. Останки принадлежат меотам, населявшим берега Дона в I—II веках нашей эры. Также найдены стены домов, ритуальные захоронения лошадей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории некрополя ростовчане предложили установить информационные щиты. По их мнению, они могли бы привлечь в донскую столицу туристов. Но в июне было решено выставить предметы древнего мира под открытым небом в местах отдыха горожан. Например, на набережной реки Дон.

Часть экспонатов «города мертвых» будут представлены в краеведческом музее.

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