В школе Майами – утечка газа: эвакуированы десятки учащихся

Майами, США, 19 октября 2017, 05:01 — REGNUM Порядка 40 учащихся эвакуированы и еще 14 человек госпитализированы в городе Майами (штат Флорида, США) в результате утечки бытового газа в школе, 19 октября сообщает Miami Herald.
Уточняется, что последствия утечки газа учащиеся почувствовали во время обеда. У них началось головокружение, тошнота.
40 человек эвакуировали прибывшие на место ЧП спасатели. 14 сотрудников кафетерия госпитализированы с отравлением. Среди пострадавших учащихся нет.
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