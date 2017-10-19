В школе Майами – утечка газа: эвакуированы десятки учащихся

Майами, США, , 05:01 — REGNUM Порядка 40 учащихся эвакуированы и еще 14 человек госпитализированы в городе Майами (штат Флорида, США) в результате утечки бытового газа в школе, 19 октября сообщает Miami Herald.

Уточняется, что последствия утечки газа учащиеся почувствовали во время обеда. У них началось головокружение, тошнота.

40 человек эвакуировали прибывшие на место ЧП спасатели. 14 сотрудников кафетерия госпитализированы с отравлением. Среди пострадавших учащихся нет.

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