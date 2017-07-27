Утечка газа на химическом заводе в КНР: есть жертвы

Урумчи, Китай, , 09:11 — REGNUM Правоохранительные органы Синьцзян-Уйгурского автономного района сообщили первые подробности ЧП, произошедшего на химическом заводе в автономной префектуре Чанцзихуэй. В результате утечки ядовитого газа один человек погиб, еще 31 сотрудник предприятия получил травмы.

Инцидент произошел 26 августа примерно в 19:00 по местному времени. По неустановленным причинам произошла утечка газа, в результате чего рабочие, которые в этот момент занимались техническим обслуживанием трубопровода, отравились неизвестным веществом, пишет «Сина синьвэнь».

По факту ЧП проводится проверка. Прибывшие на завод специалисты сообщили, что концентрация вредных веществ на территории завода не превышает норму. На месте ЧП работают сотрудники полиции и члены специальной государственной комиссии, которым предстоит выяснить причины произошедшего.

Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние 18 рабочих оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным правоохранительных органов провинции Цзилинь, в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в г. Сунюань погибли 3 граждан КНР. Взрыв прогремел в котельном отделении во время сварочных работ.

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