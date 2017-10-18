Численность населения Казахстана за год увеличилась на 232 тыс. человек

Астана, , 14:18 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2017 года численность населения Казахстана составила 18 074 100 человек, что на 232,5 тыс. (или на 1,3%) человек больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Согласно данным, численность городского населения в стране преобладает — 10 367 400 человек, что составляет 57,4% от общей численности, сельского же — 7 706 700 человек (42,6%).

Число новорожденных за первые восемь месяцев 2017 года составило 257,5 тыс. человек, что на 6,5% меньше показателя прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 21,45 рождений на 1000 человек. Естественный прирост сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 17,3 тыс. человек, до 169,4 тыс. человек (или на 9,3%).

Отмечается, что смертность в республике немного сократилась. Так, с января по август 2017 года число смертей составило 77,3 тыс. человек, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая смертность составила 7,34 на 1000 смертей.

По данным, предоставленным миграционными органами, количество прибывших в страну людей по сравнению с 2016 годом увеличилось на 29,5% (10 798 человек). Количество мигрантов, убывающих из страны, увеличилось на 4,1%, до 24 348 человек.

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Напомним, большинство мигрантов уезжают из Казахстана в Россию, причем 70−75% казахстанских эмигрантов — славянское население, что создает диспропорцию между перенаселенным югом и пустынным севером. Больше всего в Казахстан мигрируют граждане из стран СНГ.

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