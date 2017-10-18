Единое Wi-Fi пространство в Петербурге доверили москвичам

Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого Wi-Fi пространства Санкт-Петербурга подписано сегодня, 18 октября, в рамках международного инновационного форума SmartTRANSPORT-2017. Сторонами соглашения стали городской комитет по транспорту и компания «МаксимаТелеком», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заключенное сегодня соглашение подразумевает создание рабочей группы для утверждения Концепции Единого Wi-Fi пространства Санкт-Петербурга, а также привлечение к обсуждению этого проекта операторов городских публичных сетей.

Ранее московская компания «МаксимаТелеком» была допущена Смольным к реализации проекта оснащения беспроводным доступом в интернет вестибюлей и составов Петербургского метрополитена. Проект должен быть завершен до конца 2017 года: он уже запущен на четырех линиях, осталось подключить к Wi-Fi самую загруженную, первую линию метрополитена. «МаксимаТелеком» также известна тем, что оснастила Московское метро аналогичным доступом в интернет под брендом MT_FREE, этот же бренд используется и в Петербурге.

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«В современном мегаполисе пользователю жизненно необходимо постоянно находиться на связи, особенно быстрой и бесплатной. В том числе и на протяжении всего своего пути, вне зависимости от вида транспорта и количества пересадок. Всего пять месяцев назад мы вместе с городскими властями запустили первый сегмент сети Wi-Fi в Петербургском метрополитене, а уже сегодня строим планы покрытия города единой сетью MT_FREE», — заявил Игорь Калюжный, генеральный директор «МаксимаТелеком Северо-Запад».

По словам главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Головина, «предоставление бесплатного Wi-Fi станет приятным и полезным дополнением к поездке в городском транспорте — как для местных жителей, так и для гостей города».

Выбор московской компании для воплощения нового проекта обусловлен, вероятно, тем, что «МаксимаТелеком» реализовала аналогичный проект создания единого городского Wi-Fi-пространства в Москве.

Это пространство объединяет бесплатные сети в метрополитене, наземном транспорте (трамваи, автобусы, троллейбусы), поездах Московского центрального кольца, пригородных электричках и поездах «Аэроэкспресс». Сетью MT_FREE регулярно пользуется более 80% москвичей, отмечают в пресс-службе компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сеть Wi-Fi в метрополитене Санкт-Петербурга создана по аналогии с Москвой, однако, в отличие от столичных пассажиров подземки, петербуржцы могут пользоваться сетью как в поездах, так и в тоннелях и вестибюлях станций метрополитена. Компания осуществила проект на собственные и заемные средства, без привлечения бюджетного финансирования. Монетизация происходит за счет рекламы.

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