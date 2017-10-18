Власти Москвы выяснили, что родители запрещают школьникам есть в столовых

Москва, , 11:30 — REGNUM С начала учебного года родители 21,5 тыс. московских школьников ограничили покупку отдельных видов продукции в буфетах по картам и браслетам «Москвенок», сообщается 18 октября на официальном сайте мэрии Москвы.

Чаще всего детям блокируют возможность покупки бутербродов с ветчиной, шоколадных конфет, соленых хлебных палочек и мини-кренделей. Кроме того, родители запрещают детям покупать сладкую газированную воду, мороженое, шоколадные яйца с игрушками и буреки с курицей, сыром или ветчиной.

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«С начала учебного года ограничения на покупку лакомств в школьном буфете коснулись 21,5 тыс. московских школьников. В прошлом году родители ограничивали траты на перекусы 10,4 тыс. ребят», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что взрослые могут ограничивать покупки удаленно, если посчитают, что какой-то из продуктов питания вреден для ребенка. Если в школе действует система «Проход и питание», то электронный запрет на покупку можно установить на портале администрации Москвы.

В мэрии напомнили, что в прошлом учебном году родители чаще всего вводили ограничения на покупку шоколадных конфет и батончиков, пиццы и различной выпечки, бутербродов, печенья, а также сокосодержащих и сладких негазированных напитков.

«За первый месяц учебного года родители московских школьников пополнили баланс электронных карт и браслетов «Москвенок» более чем на 78 млн рублей, что на 44% больше, чем в сентябре 2016 года», — подчеркнули в столичной администрации.

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