В Казахстане предложили отменить отчеты для учителей

Астана, , 14:04 — REGNUM Письменные отчеты от учителей необходимо упразднить, заявил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, сообщает 17 октября «КазТАГ».

По его словам, подавляющее большинство информации, которую требуют от учителей акиматы, содержится в национальной образовательной базе данных (НОБД). Сагадиев отметил, что такие комиссии акиматов, как комиссии по делам женщин, по делам молодежи, по борьбе с коррупцией и другие должны перестать обращаться к школам за письменной информацией.

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«Наша НОБД уже сегодня позволяет брать все в одном месте», — сказал Сагадиев.

Он подчеркнул, что регулярные отчеты, которые вынуждены давать учителя, снижают эффективность работы педагогов.

«Мы просим вашего разрешения полностью запретить акимам запрашивать информацию от школ», — обратился министр образования к правительству Казахстана.

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Сагадиев добавил, что решение по данному вопросу может быть получено уже к концу 2017 года.

Напомним, ранее в правительстве Казахстана заявили, что для повышения эффективности образования республика будет сотрудничать с группой компанией «Яндекс».

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