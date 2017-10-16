Ребёнок как роскошь: продолжение рода в Хабаровском крае обходится дорого

Хабаровск, , 12:11 — REGNUM Родить ребенка в Хабаровском крае сегодня — непозволительная роскошь для большинства молодых семей. Только на достойную выписку из роддома нужно потратить порядка 10 тыс. рублей. Но это — лишь самая верхняя часть гигантского финансового айсберга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Демография по-дальневосточному: Не хочу семью, да и детей не надо

Молодая семья из свободного порта Ванино, Сергей и Наталья. Свадьбу сыграли 4 года назад. Есть работа, есть своя квартира с ипотекой, есть автомобиль — в кредит. Детей в ближайшие годы не планируют.

«Слишком дорого. Мы пока не можем себе этого позволить», — рассказала Наталья.

Такой ответ сегодня можно услышать от многих молодых и счастливо женатых жителей региона.

Расходы на ипотеку, кредиты, трудности с работой — всё это заставляет молодых людей откладывать счастье отцовства и материнства — дополнительных, причем весьма внушительных, расходов им не потянуть.

Стоимость набора для новорожденного в Ванино варьируется от 3—5 тыс. рублей до 10—15. Всё зависит от того, что именно хотят купить родители. Итальянская или японская одежда для малыша будет стоить очень дорого. Но и российский производитель низкими ценами не балует. Самая дешевая пеленка — 400—500 рублей. Сколько таких пеленок нужно? Ползунки можно купить на рынке — за 150—250 рублей. Можно и дороже, в краевом центре, например, есть очень дорогие модели известных мировых производителей. Но на ценники там лучше не смотреть.

Один теплый костюмчик стоит от 450 до 700 рублей. Это — российского либо китайского производства.

Если товар для самых маленьких произведен в Польше, то заплатить за распашонку придется 400—500 рублей, за костюмчик — 700—900.

Если же нужен товар гарантированно качественный, от известных брендов — приготовьтесь раскошелиться так, что мало не покажется.

Зимний комбинезон или костюм для крохи, который едва появился на свет, по цене сопоставим с одеждой для подростка: на китайском рынке — 3—5,5 тыс. рублей, в магазине — 10—11 тыс.

Многие родители сегодня мониторят социальные сети, различные форумы, где можно очень дешево купить или даже получить в дар одежду и необходимые предметы для малыша.

Отдельный разговор — коляска. Коляска нужна летняя и зимняя. Можно купить «трансформер» — всесезонную, которая легко трансформируется в то, что нужно по сезону. «Трансформеры» стоят в среднем, если не шиковать, от 20 тыс. рублей. Можно найти и дороже. Просто летняя коляска — в среднем 5 тыс.

За хорошую детскую кроватку с механизмом колыбельного укачивания придется отдать не менее 5 тыс. рублей. А вот из самых современных материалов, с автоматическим механизмом укачивания, с музыкой и прочими «наворотами» — никак не меньше 30 тыс. рублей. Прибавьте сюда расходы на детское автомобильное кресло — от 5 до 25 тыс. рублей, люлька-переноска — от 4 до 25 тыс.

Добавьте сюда: соски, бутылочки, игрушки и прочее. Плюс — детское питание, сбалансированное питание для кормящей мамы. Сумма получается огромная. При этом стоит учитывать, что чем взрослее будет становиться ваш малыш, тем больше у вас будет расходов.

«Ну, вот и посчитайте. А у нас ипотека, за машину кредит. Да к тому же, мы хотим поработать еще, как-то состояться. Хотим уехать на Запад. Но ехать лучше с каким-то карьерным багажом и уж точно без детей. Мир посмотреть хотим. Я думаю, не раньше, чем к 30 годам решим родить первенца», — поделилась собеседница ИА REGNUM Наталья.

Читайте также: Минвостокразвития обнародовало проект демографической концепции ДФО

По данным Хабаровскстата, в 2016 году в регионе на 1 женщину пришлось по 1,779 младенца.

Как утверждают специалисты по демографии, для того, чтобы с этой самой демографией все было в порядке, в каждой семье должно рождаться не менее 3 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, только в первом квартале 2015 года в ДФО естественная убыль населения составила 1,5 тыс. человек. ЦСИ «Черный куб» провел исследование среди 9,5 тыс. молодых людей, проживающих в ДФО. Все они не состоят в браке и не имеют детей. Готовы стать супругами и родителями только 26% из них. Еще 27% хотят зарегистрировать брак, но иметь детей не хотят. 47% респондентов не хотят ни семьи, ни детей.