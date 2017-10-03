Субъекты РФ получат 270 млн рублей на мониторинг здоровья учащихся

Москва, , 07:39 — REGNUM Регионы России получат субсидии на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.

Средства в размере 270 млн рублей выделены 19 субъектам РФ.

Большую часть средств получат Кемеровская область (41 млн 986 тыс. рублей), Краснодарский (33 млн 803 тыс. рублей) и Алтайский край (28 млн 491 тыс. рублей)

Субсидии распределены в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013−2020 гг.

В распоряжении отмечается, что субсидии выделены на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями.

Планируется развивать систему раннего выявления заболевани (проведение медицинских осмотров и скрининг-обследований).

При этом предусматривается повышение квалификации специалистов и педагогов по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников.

Документ одобрен на заседании правительства РФ 28 сентября 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, лишь 12% детей в России — абсолютно здоровы. Более 50% школьников имеют хронические заболевания, при этом число таких нарушений стремительно растет.

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