Минкомсвязь уточнила, какие данные пользователей Рунета станут доступны ФСБ

Москва, , 23:06 — REGNUM Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило проект поправок в законодательство, определяющий перечень личных данных пользователей, которые обязаны будут передавать по запросу ФСБ интернет-сервисы, являющиеся организаторами распространения информации.

Как следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сервисы должны будут предоставлять правоохранительным органам логин пользователя, его фамилию, имя и отчество, паспортные данные, адрес проживания и прописки, телефон и e-mail, IP-адрес, информацию о его электронных платежах.

Также ФСБ будет вправе запросить переписку пользователя, сведения о круге его общения и информацию об иностранных языках, которыми он владеет.

В настоящее время проект закона находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 6 сентября 2017 года.

Напомним, в реестр организаторов распространения информации на сегодняшний день включены 89 компаний, в числе которых социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и «Мой круг», Telegram, Snapchat, «Агент@Mail.ru» и другие.

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