В РФ запрещаются анонимайзеры

Москва, , 10:59 — REGNUM Закон о запрете обхода блокировок в интернете в том числе с помощью анонимайзеров (VPN-сервисов) Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Авторами инициативы выступили в начале июня депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Предлагается установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен». Таким образом, предлагается запретить VPN и Tor.

Предполагается, что Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.

После «вхождения» в ФГИС анонимайзер в течение трех дней должен будет «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик — прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

Действие закона по запрету использования средств обхода блокировок в интернете не будет распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Из-под действия закона выведены непубличные средства обхода блокировок при условии, что они используются «в технологических целях обеспечения деятельности» организации, а круг пользователей этих средств определен заранее.

Законом также отменяется реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей.