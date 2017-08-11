«Нерелигиозное имущество». Мединского спросили о передаче соборов РПЦ

Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM Министра культуры Владимира Мединского спросили о судьбе музейных предметов и музейных коллекций Сампсониевского и Смольного соборов, которые уже были переданы в пользование Русской православной церкви. Документ составил депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник. Он также направил обращение и главе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергею Макарову, передает сегодня, 11 августа, корреспондент ИА REGNUM.

В своих обращениях депутат указывает, что перед заключением договора между городом и церковью о передаче музейных предметов следовало оформить охранное обязательство. РПЦ же должна соблюдать определенный режим сохранности и безопасности.

Резник интересуется, были ли соблюдены все эти необходимые, закрепленные законом условия, а также проверяет ли министерство и КГИОП, как РПЦ сохраняет музейные предметы в соборах.

Кроме того, парламентарий попросил разъяснить, какое отношение к имуществу религиозного назначения имеют конкретные предметы, например, пятистенный фонарь XVIII века и мемориальная доска генерал-аншефа Василия Ермолаевича Скворцова 1769 года, которые также были переданы в ведение РПЦ.

Ранее Резник попросил управление ФАС по Петербургу проверить договоры, которые комитет имущественных отношений (КИО) заключал на передачу Сампсониевского собора. Депутат считает, что передавать собор нужно было по результатам конкурса или аукциона. Резник ссылается на федеральный закон «О конкуренции».

Он уточняет, что для религиозных организаций прописан особый порядок уже в ФЗ-327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», но, полагает депутат, порядок этот был нарушен.

Так, согласно тексту распоряжения КИО, запрос в Смольный в 2016 году отправила «Санкт-Петербургская епархия русской православной церкви (Московский Патриархат)». Но договор о безвозмездном пользовании объектами недвижимости заключили уже с приходом Сампсониевского собора — местной религиозной организацией. То есть с другим юридическим лицом, что, по мнению депутата, является безусловным нарушением закона.

Максим Резник также указывает, что распоряжение КИО утрачивает силу в случае неподписания религиозной организацией договора в течении месяца, но сроки были пропущены: документы подписали лишь по истечении почти двух месяцев.

Как писало ИА REGNUM, Смольнинский районный суд Петербурга обязал КИО опубликовать заявки от религиозных организаций, которые должны были поступить в Смольный до передачи в их руки Сампсониевского собора, Соборной мечети и еще десятков объектов культового назначения.

Напомним, КИО издал распоряжение от 30 декабря 2016 года, согласно которому музей «Исаакиевский собор» в течение 24 месяцев должен заключить с РПЦ договор о передаче музейных коллекций и выполнить ряд других мероприятий. Попытки противников передачи Исаакия в руки РПЦ оспорить это распоряжение в нескольких районных и городском суде не увенчались успехом.

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2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки РПЦ. Ранее подготовка Смольного к передаче собора вызвала массовые протесты в городе и несколько судебных исков, которые, однако, не были приняты судами к рассмотрению.

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Напомним, процесс передачи городского имущества религиозным организациям продолжается с 2013 года.

Отметим, что в вопросе передачи Исаакиевского собора РПЦ, как в мае этого года заявлял Мединский, важно не допустить ущемления интересов жителей Петербурга и посетителей собора.

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