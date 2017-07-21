ООН: В мире насчитывается 36,7 млн ВИЧ-инфицированных

Париж, , 08:16 — REGNUM ООН сообщила об успехах в борьбе со СПИДом: в настоящее время более 18 млн из 36,7 млн ВИЧ-инфицированных во всем мире получают медицинскую помощь, передает Die Tagesschau.

Отмечается, что количество летальных исходов от СПИДа сократилось в два раза: с 1,9 млн в 2005 году до одного миллиона в 2016 году, то есть почти в два раза.

Директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибэ заявил, что к 2020 году UNAIDS планирует обеспечить доступ к медикаментам более 30 млн ВИЧ-инфицированных.

«Мы никого не бросим на произвол судьбы», — подчеркнул он в ходе выступления в Париже.

К тому же, Сидибэ подчеркнул, что число новых инфицированных, «хоть и не быстрыми темпами», но сокращается. В 2016 году было зарегистрировано 1,8 млн случаев, что на 16% меньше по сравнению с 2010 годом.

Согласно докладу, рост заболеваемости СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии вызывает тревогу.

Сообщается, что 23 июля в Париже пройдет Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Франция поставила перед собой цель полностью искоренить заболевание в стране к 2030 году.