Запреты, проверки, требования: Омская область борется с чумой свиней

Омск, , 12:09 — REGNUM Омская область продолжает борьбу с африканской чумой свиней (АЧС). На расширенном заседании комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных губернатор Виктор Назаров велел главам муниципалитетов «организовать тотальную разъяснительную работу с жителями и проверку содержания животных в подворьях». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в правительстве Омской области.

По словам Назарова, для предотвращения распространения вируса все ответственные лица должны неукоснительно исполнять предписания комиссии и надзорных органов.

«От оперативности мер, предпринятых для локализации очагов заражения, будет зависеть, как быстро мы справимся с этой угрозой. Нужно привести в порядок скотные дворы, корма животных, запретить перемещение свиноводческой продукции, организовать проверку соблюдения собственниками свиного поголовья ветеринарных требований к содержанию животных, а также доходчиво разъяснять жителям сёл, как обезопасить своё хозяйство от проникновения инфекции или получить компенсацию за поголовье свиней и продукты их убоя по рыночной цене», — подчеркнул Виктор Назаров.

Он отметил, что «каждый глава поселения, староста, общественный активист должен включиться в этот процесс, но эта работа должна быть чёткой, слаженной и организована главой района».

«Нужно осознать всю серьёзность положения, не уповая, что ваш район эта проблема обойдёт стороной. Ваша задача — системно и целенаправленно работать над тем, чтобы исключить проникновение вируса на территорию района, поселений, а значит, требовать выполнения ветеринарных правил, безвыгульного содержания свиней, вести учёт животных, не допускать их стихийного уничтожения и реализации в неустановленных местах. Только вместе мы справимся с этой заразой», — подытожил глава региона.

Между тем, по данным облправительства, противоэпизоотические мероприятия, направленные на ликвидацию очагов африканской чумы свиней, продолжаются: «На борьбу с чумой свиней на территории региона привлечены все силы и средства федеральных и региональных служб, ветеринарных учреждений».

Власти области выделили на компенсационные выплаты жителям сёл за изъятых свиней более 80 млн рублей и зарезервировали на эти цели ещё 100 млн рублей. Главы районов должны помочь сельчанам открыть лицевые счета в банках, не выезжая для этого в районный центр.

Региональный Минсельхоз прорабатывает вопросы замещения поголовья свиней владельцам подворий, попавших в зону поражения, молодняком других животных и птиц. Идёт сбор заявок личных подворий на приобретение «за символические деньги» бычков, тёлок, уток, индюшек, гусей. На сегодняшний день предложение превышает 2000 птенцов домашней птицы, 350 бычков и 150 тёлок.

Омские рынки и торговые сети ожидают проверки. Минэкономики и Минсельхозу поручено вести мониторинг цен на мясо и продукцию из него и незамедлительно реагировать на случаи завышения цен.

По данным Омскстата, средняя цена за килограмм свинины (кроме бескостного мяса) в регионе в конце июля была 238, 8 рубля, в конце июня — 236,33 рубля.

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«Нельзя скрывать случаи заболевания животных, продавать зараженное мясо и продукцию переработки, вывозить туши павших животных на свалки», — прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Александр Курзанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, людям, у которых изъяли свиней и продукты убоя, возместят их стоимость по рыночной цене. Главное управление ветеринарии региона определило эту цену в 133 рубляя за килограмм живой массы свинины и 186 рублей за килограмм продуктов убоя.

Между тем, по состоянию на конец июля 2017 года в Омской области в очагах АЧС было отчуждено около 3,5 тыс. голов свиней. На сегодняшний день, по данным оперативного штаба министерства сельского хозяйства и продовольствия, отчуждено уже 9756 голов свиней.

По информации специалистов, вирус АЧС не опасен для человека. Передача возбудителя осуществляется путём непосредственного контакта домашних свиней с больными или павшими животными, в том числе дикими кабанами, через сырье, полученное от убоя больных животных, через непроваренные пищевые отходы, при контакте с зараженными кормами, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудование, транспортные и технические средства.

Чума свиней опасна тем, что может привести к огромному экономическому ущербу. Механическими переносчиками являются домашние и бродячие животные, птицы, грызуны, а также человек, в первую очередь обслуживающий персонал свиноводческих хозяйств, владельцы личных подворий, на территории которых выявлены больные или павшие от АЧС свиньи. Переносчиками вируса могут быть и кровососущие насекомые.

Возбудитель АЧС очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным до 7 лет. На досках, кирпиче и других строительных материалах помещений вирус может сохраняться до 180 дней. В крови, взятой от больных свиней, при температуре +5 градусов вирус АЧС жизнеспособен до 7 лет. При температуре + 70 градусов вирус полностью разрушается.

Напомним, в связи с заражением животных АЧС в Омской области 21 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону заражения попали семь районов. Источник заражения ещё устанавливается, эксперты изучают несколько версий.

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В омских СМИ обсуждаются различные версии попадания вируса в регион. В том числе выдвигается версия, что АЧС могла попасть в Омск из Китая, но первые пробы воды в Иртыше дали отрицательный результат, сообщает Оm1.ru. В целом, пробы, взятые у диких кабанов, показали, что, скорее всего, инфекция была занесена извне, так как природных очагов заражения в регионе нет.

Добавим, вспышка АЧС в Омской области вызывает озабоченность у властей сибирских регионов. В частности, проверка всех рынков ведётся в Новосибирской области, куда свинину из Омска поставляли тоннами. Но на сегодняшний день продукция оттуда — под запретом.

В Новосибирской области на профилактику распространения болезни правительство направит 8,5 млн рублей. Власти планируют закупить транспорт, спецодежду и химсредства для обработки территорий, передают «Вести. Новосибирск».

Ранее вспышка АЧС была зарегистрирована в Иркутской области. Общая сумма компенсации в регионе составила более 12 млн рублей. Деньги предназначаются 277 владельцам ЛПХ Приангарья, у которых изъяли более 1 тыс. голов свиней.

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