Вспышка АЧС В Омской области «не сказалась на ценах на свинину»

Омск, , 12:42 — REGNUM В Омской области, где объявлен режим ЧС в связи с африканкой чумой свиней (АЧС), дефицита свинины не наблюдается. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 июля, в областном правительстве.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, вспышка АЧС не сказалась на ценах на свинину, они остались в прежних параметрах. Мясо поставляют крупные производители, «выполняющие все требования промышленного забоя».

В то же время на рынках региона ужесточен санитарный контроль, полностью запрещена несанкционированная торговля мясом и продуктами переработки свинины, проводятся проверки всех придорожных кафе и других точек питания. Главы административных округов Омска должны будут в выходные организовать проверку городских рынков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области распоряжением от 20 июля объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с африканской чумой свиней. В зону заражения попали территории поселений Любинского, Омского и Саргатского районов Омской области. По оценкам облправительства, существует опасность перехода заражения сельскохозяйственных животных на территории других муниципальных районов Омской области.

Комиссия по особо опасным заболеваниям 25 июля должна определить размер компенсационных выплат владельцам подворий, пострадавшим от АЧС. Средства на стабилизацию эпизоотической ситуации и выплату компенсаций владельцам изъятых свиней выделят из резервного фонда Омской области. Сейчас на рынке проводится анализ цен на свиней в живом весе и на убой, чтобы определить размер выплат к 25 июля.

Власти региона подчеркнули, что в очагах заражения нельзя держать свиней в течение года. Поэтому предстоит решить вопрос занятости и поддержки пострадавших жителей. Им собираются предложить по льготным ценам индюков, кур, молодняк крупного рогатого скота.

«Несмотря на выставленные посты и дезинфекционные барьеры в местах очагов, обход подворий в угрожаемых зонах, полную ликвидацию инфицированных животных, зафиксировано дальнейшее распространение АЧС по поселениям вдоль трасс. Этот вектор прослеживается по карте: свалка поселка Красный Яр — деревня Новоархангелка — поселение Авлы Любинского района; поселок Ачаирский — село Ачаир — поселки Речной и Набережный Омского района», — говорится в сообщении областного правительства.

Уточняется, что АЧС не опасна для человека, но грозит свиноводческим и фермерским хозяйствам. Поэтому все нарушения, связанные с этим заболеванием, находятся на контроле следственного комитета, в отношении нарушителей будут возбуждены уголовные дела. Такой прецедент в связи с сокрытием падежа свиней под селом Верблюжье уже имеется.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в хозяйствах всех категорий Омской области в январе-июне 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство свиней на убой увеличилось на 2,6 тыс. тонн, обеспечив рост общих объемов производства скота и птицы на убой на 0,9 тыс. тонн.

По данным статистиков, в июне 2017 года в Омской области килограмм свинины (кроме бескостного мяса) в среднем можно было приобрести за 236,33 рубля.

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