Более 60% граждан РФ материально живут средне: опрос

Москва, , 10:44 — REGNUM Социальное самочувствие жителей России летом по сравнению с началом 2017 года ухудшилось. Ситуацию в стране выше среднего оценивают лишь 17% опрошенных, 25% — ниже, 55% — средне. Такие данные представил центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оценки материального положения семьи стабильны на протяжении нескольких месяцев, но к более высоким значениям не приближаются.

Так, среднюю оценку своему материальному положению дают 61% респондентов, положительные ответы дали 16%, отрицательные — 22% опрошенных.

При этом жизнь в целом устраивает 46% жителей России, об обратном сказали 25%, еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

30% граждан РФ в будущем ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), и почти втрое меньше (12%) дают негативный прогноз, еще 44% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас.

Политическую обстановку в стране 28% оценивают как «хорошую или «очень хорошую», для 10% она «плохая» или «очень плохая» — 19%, для 48% — «средняя».

Опрос проведен 27 июля-1 августа 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало августа 2017 года 84% граждан РФ считали себя счастливыми людьми. 33% респондентов заявили, что счастливыми их делает наличие семьи, еще 14% радуются жизни потому, что у них есть дети. 22% опрошенных заявили, что залог их счастья — хорошее самочувствие.

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