Опрос ВЦИОМ: Граждане РФ по-прежнему счастливы

Москва, , 09:37 — REGNUM Граждане РФ повторили рекорд весны 2017 года: 84% опрошенных заявили, что считают себя счастливыми людьми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

33% респондентов счастливыми делает наличие семьи, еще 14% радуются жизни потому, что у них есть дети. 22% опрошенных заявили, что залог их счастья — хорошее самочувствие, как собственное, так и близких людей.

10% тех, кто считает себя недовольными жизнью, назвали причиной недовольства материальные проблемы. Причины недовольства еще 5% — плохое здоровье и безработица.

Исторический максимум по уровню счастья граждан РФ был зафиксирован в апреле-марте 2017 года и составил 85%. По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, люди счастливы, несмотря на кризис, потому, что материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей.

«Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно», — сказал эксперт.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 29 июня по 1 июля 2017 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов.