Анна Алябьева, , 06:01 — REGNUM

Улица Ленина в Новосибирске стала пешеходной. Правда, пока только в рамках эксперимента и строго в выходные дни — до середины сентября. Идея сделать одну из центральных улиц Новосибирска пешеходной обсуждалась ещё при советской власти, но до сих пор так и не была реализована. К этой инициативе нынешние городские власти вернулись несколько лет назад, но, получив, достаточно жёсткую реакцию со стороны как автовладельцев, так и некоторой части новосибирской общественности, последовали примеру своих предшественников. Но в январе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть вновь поставил задачу — проработать вопрос о создании пешеходной зоны в летний период и только в выходные дни. Такой выбор градоначальник объяснил тем, что именно в это время ослабевает транспортное движение в городе.

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В начале апреля департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска предложил горожанам поучаствовать в работе проектного семинара «Линия Ленина». Сообщалось, что от новосибирцев пришло около 200 заявок на участие в рабочей группе, было отобрано 38 участников: архитекторов, дизайнеров, специалистов по транспорту, краеведов и маркетологов. К вопросу привлекли в том числе ведущих российских и зарубежных урбанистов. Организаторы и участники должны были разработать концепцию развития улицы Ленина, в том числе транспортную модель и модель микромобильности, концепцию бизнес-активности, сценариев для неформальных сообществ и дизайн-кода. Кроме того, на сайте мэрии были проведены опросы о пешеходном статусе улицы Ленина, один из которых показал, что около 70% принявших участие в опросе высказались за создание пешеходной зоны на улице Ленина.

В качестве аргумента «за» приводилось и то, что «в любом приличном городе есть пешеходная улица», причем она есть не только в Москве и Петербурге, перечислялись города, вплоть до мелких. Однако, анализа, как работают эти пешеходные улицы или как на них предприятия работают: до того, как улица была превращена в пешеходную и как после стали функционировать — не приводилось.

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При этом в обществе высказывались самые различные мнения вокруг инициативы. Кто-то заявлял, что улица Ленина «местечко не эстетичное» для прогулок, другие парировали тем, что там находятся более 15 памятников истории и архитектуры и «не все просто знают о них». Третьи и вовсе отмечали, что в Новосибирске «нет ни одного эстетического местечка, так давайте же сделаем хотя бы одно». А кто-то и вовсе раскритиковал власти за попытку таким образом отвлечь внимание от действительно серьёзных проблем.

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Несмотря на спорность проекта, в конце июля 2017 года власти города решили, что запускать пешеходную зону в Новосибирске пора. Но первый выходной день для пешеходной версии улицы Ленина оказался дождливым и «подмочил» впечатление. Посетители улицы жаловались в соцсетях на громкую музыку, мусор, ларьки и неинтересную развлекательную программу.

В то же время, власти старались сгладить впечатления, делая репосты в соцсетях положительных и даже хвалебных мнений о запущенном проекте. На официальной странице в Instagram мэра Новосибирска была сделана такая запись:

«Ну что ж, первый выходной для пешеходной версии улицы Ленина оказался дождливым и не дал насладиться этим событием в полной мере. Но! Дождь закончился, а значит, самое время отправиться на прогулку по нашему Арбату. Днём убедился лично — там увлекательно и каждый найдёт занятие по интересам».

Сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев считает, что «такая улица как бы показатель благополучия города».

«Такие улицы быстро становятся популярными для встреч и прогулок, как место проведения самых различных праздников. Такой маленький Париж. С выносными столиками, запахом кофе. Вместо каштанов можно обжаривать орешки. У нас не так много улиц, которые запросто могут привлекать тысячи прохожих. Наша улица Кузнецкая (я называю её старым именем — так привык) имеет богатейшую историю. Каждый её дом достоин рассказа. Здесь практически на одной оси три прекрасных сквера: Первомайский, у Водника, у Оперного, три театра: Красный факел, кукол, опять же оперный, да ещё в Кобре, многозальный кинотеатр, не говоря уже о кафешках на каждом шагу. По такой улице преступно ездить. Здесь нужно неспешно гулять, наслаждаться», — отметил ИА REGNUM Константин Голодяев, подчеркнув, чтобы улица «работала» важно наполнить её событийно.

Голодяев говорит, что сейчас очень много мнений публикуется в комментариях Facebook: «много яда, но и здравого зерна хватает». Он считает, что хорошо было бы заранее спросить у горожан, что бы они предложили для формирования такой улицы».

У общественного активиста, председателя родительского комитета Новосибирской области Владимира Кириллова на появление пешеходной зоны на улице Ленина в Новосибирске свой взгляд. Он недоумевает, кому может понравиться такая реализация идеи.

«Кому точно понравилось на перекрытом новосибирском «Арбате» — улице Ленина, так это двум малолетним байкерам из промэрской прикентовки, устроивших в полдвенадцатого ночи импровизированный дрэг-рэйсинг. Да, я сводил товарища из города Томска, чтоб он со стороны оценил это. В полдвенадцатого ночи это напоминало утро после пьянки. Мусором было забито всё, он валялся везде. Очень жалко было смотреть на работяг ДЭУ, которые подъехали грузить блоки, но не смогли к ним подъехать из-за припаркованных мерседесов. С логикой в мэрии полных швах. Но! — как очередной пустопорожний пиар — проект, для отвлечения внимания от тотальных провалов в хозяйствовании команды Локтя, ‑ и так сойдёт. Какая команда — такие и проекты», — отметил Кириллов в своём комментарии.

В то же дневная прогулка по пешеходной улице Ленина 6 августа показала, что если власти города хотят сделать улицу популярной как у горожан, так и у гостей столицы Сибири, то им есть над чем работать.

То, что от перекрытия улицы Ленина автомобильного коллапса не случилось, и Красный проспект не встал в пробках, это факт. Здесь, видимо, сыграло роль и то, что перекрывали улицу в выходной, когда большинство горожан, особенно в хорошую погоду, уезжают из города.

Сама же пешеходная улица произвела двойственное впечатление. Какой-то уникальности или веского аргумента, которые бы объясняли временное, а тем более окончательное перекрытие улицы для автомобилистов, замечено не было. В большинстве своём завлекали и зазывали гуляющих пешеходов различные кафе и бары, которые и без перекрытия улицы имеют свой контингент и до универсальности в данном случае никак не дотягивают.

Здесь стоит уделить внимание и тому, что алкогольные напитки, которые доступны для посетителей баров, могут сыграть злую шутку, когда в городе, как в одной известной игре, наступит ночь. Также скорее к минусу можно отнести громкую музыку, или вернее то, что с разных концов улицы раздавался свой репертуар, и если ты оказался где-то посередине, то мягко говоря, это начинало сильно раздражать. А каково жильцам домов, разположенных на улице Ленина, которым без согласия на то приходится слушать эту громкую музыку и наблюдать из окна на развлечения людей?

Расположились на пешеходной улице Ленина и несколько детских игровых зон. Но они с таким же успехом могли развернуться и в расположенном неподалеку Первомайском сквере, что, учитывая жару, которая выдалась на прошедших выходных, было бы гораздо разумнее и безопаснее для здоровья детей.

Кроме того, не решён вопрос с туалетами. Конечно, можно воспользоваться ими в тех же самых кафе и барах, но не каждый решится просто так зайти в такое заведения без того, чтобы заказать что-то. Многие постесняются.

Порадовали, правда, мастер-классы для детей — ребятишки увлечённо делали розы из бумаги под чутким внимание наставника и пытались создать огромные мыльные пузыри. К таким развлечениям чад присоединялись зачастую и взрослые.

Уличные музыканты и художники, которые расположились вдали от основной «тусовки» — это то, что заставляло немногочисленное количество гуляющих пешеходов останавливаться и наслаждаться творчеством.

Возможно, идея создания пешеходной зоны сама по себе и хороша, но вопрос в том, как совместить интересы пешеходов и автомобилистов, пешеходов и жителей домов, расположенных на улице Ленина. Как и чем, в конце концов, завлечь и развлечь гуляющих горожан помимо баров и примитивных «тусовок» — вопрос, который пока тоже открыт. Смогут ли власти довести инициативу до ума и сделать так, чтобы улица Ленина стала Арбатом, неизвестно. Возможно они и знают, как это сделать, но не раскрывают всех секретов сразу. Но вероятнее, что они пока сами до конца не понимают. В то же время, то небольшое число людей, гуляющих по новосибирскому «Арбату» днём 6 августа, с удовольствием и неспеша осваивали новую пешеходную зону. Наверное, именно сейчас пришло время новосибирской общественности, которая известна своей народной силой в отстаивании интересов большинства, высказаться «за» или «против» пешеходной улицы Ленина ногами. А может быть и предложить свои идеи, как сделать общественное пространство приглядным и привлекательным не только для любителей посидеть в барах и кафе. Или навсегда закрыть эту тему.

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